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135 лет на двоих. Дуглас и Зета-Джонс до сих пор вместе — что они пережили?

Актрисе Кэтрин Зете-Джонс исполнилось 55 лет

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Знаменитые голливудские супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс 25 сентября отмечают круглые даты. Дугласу исполняется 80 лет. Его жене — 55. Когда они сыграли свадьбу в 2000 году, жених уже обладал звездным статусом и сложившейся творческой биографией. Невеста же была звездой, еще не достигшей пика карьеры. Вместе они родили двух детей, построили семейное счастье, пережили близость развода и проблемы со здоровьем – и до сих пор любят друг друга.

«Газета.Ru» в картинках рассказывает о звездных ролях Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, их одной совместной работе в кино – и ярких, а также непростых эпизодах из личной жизни.

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