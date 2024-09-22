«Остаться в живых» – 20 лет. Что стало с теми, кто выживал на острове?

22 сентября 2004 года в эфир американского телевидения вышел пилот сериала Дж. Дж. Абрамса «Остаться в живых», который привил миллионам людей аэрофобию, популяризовал робинзон-крузо-туры, а также облегчил жизнь мошенникам – пароли с комбинацией «4-8-15-16-23-42» в какой-то момент уступали в численности, кажется, только кодам с датами рождения. Шоу добилось культового статуса на Западе, но настоящим феноменом стало в России, где стартовало годом позднее – и, по сути, оказалось первой ласточкой развлекательного телевидения нового времени. В юбилей «ЛОСТа» «Газета.Ru» рассказывает о судьбах актеров, исполнивших в сериале главные роли.