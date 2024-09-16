Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Мерил Стрип: звезды на «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии «Эмми», которую называют «Оскаром» для сериалов. Лучшим драматическим сериалом признали «Сёгун» о случайно попавшем в Японию XVII века англичанине. Всего картина получила 18 статуэток. Лучшим комедийным сериалом — «Хитрости» о женщинах-комиках, а лучшим мини-сериалом — «Олененок» о стендапере, которого преследует фанатка.

Награждение состоялось в театре Peacock, его провели актеры Юджин и Дэн Леви. Они вошли в историю как первый дуэт отца и сына, который вел программу. На красной дорожке появились многие звезды, такие как Дженнифер Энистон, Бри Ларсон, Мэрил Стрип, Рики Мартин, Роберт Дауни младший и другие. Среди запоминающихся нарядов — длинное платье из жемчуга в стиле русалки, которое выбрала Энистон. Внимание публики привлекла и Мерил Стрип, одна из немногих, кто пришел в костюме — классической «двойке» розового цвета.

Звезды на премии «Эмми» — в галерее «Газеты.Ru».