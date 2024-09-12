Никогда не проигрывала: Ирине Родниной — 75

Единственная в мире трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию родилась в Москве 12 сентября 1949 года. На коньки Роднина встала еще в пять лет, а до 15 выступала на соревнованиях в качестве одиночницы. В 1964 году спортсменка встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год. Она не только трехкратная олимпийская чемпионка, но и 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная — Европы и 6-кратная — СССР.

В 90-х Роднина жила в США, где работала тренером по фигурному катанию, а в нулевых вернулась в Россию. С 2007 года заседает в Государственной думе (V, VI, VII и VIII созывов), в 2014 году вместе с Владиславом Третьяком зажгла огонь XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.