Артур Пирожков, Зинаида Кузьминична, Дон Дигидон. Александру Ревве — 50

Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года в Донецке. Со школьных лет участвовал в творческих кружках. Получил среднее специальное образование в техникуме промышленной автоматики, высшее — в Донецком государственном университете управления на факультете менеджмента.

Работал на шахте электрослесарем. В 1995 году стал участником команды КВН ДонГАУ из Донецка, в 2000-м — он играет в составе команды «Утомленные солнцем». С 2006 года выступает в Comedy Club. На украинском телеканале «1+1» в 2012 году вел шоу «Добрый вечер».

На счету Реввы роли в 20 фильмах, два музыкальных альбома, 38 композиций, 26 видеоклипов, много раз был членом жюри в разных шоу на Первом канале.

Самый известный сценический образ Реввы — Артур Пирожков (донжуан, культурист, певец и танцор). Среди других образов — Зинаида Кузьминична (бабушка со скрипучим голосом), Алексей Новацкий (нищий фокусник с бестолковыми, но смешными трюками), Дон Дигидон (глава итальянской мафии).

Ревва состоит в браке с 2007 года с Анжеликой (девичью фамилию скрывает). У них есть две дочери — Алиса и Амели.

Юморист после событий 2014 года на Украине отказался посещать Донецк, где проживает его отец. После февраля 2022 года разместил в соцсети фото с призывом остановить кровопролитие. С родителями не общается. С отцом поссорился, поскольку тот активно поддерживает спецоперацию РФ на Украине.

Мать шоумена Любовь Рачеева живет в Сочи. Она рассказывала, что ее сын не отвечает на звонки, запрещает видеть внуков. По ее словам, сын до сих пор прописан в ее квартире в Донецке.

«Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку», — поделилась Рачеева.