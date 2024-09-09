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iPhone с огромными экранами и «самые изящные часы»: что Apple показала на презентации

Apple представила iPhone 16 с новым блоком камер и боковой кнопкой для съемки

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Apple провела презентацию нового iPhone и других новинок в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Калифорнии. Мероприятие прошло под слоганом «It's Glowtime» («Время сиять») и длилось полтора часа.

Компания показала четыре модели iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Это первые смартфоны компании с чипами A18 и A18 Pro, благодаря которым все модели будут поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence. Из фишек — сенсорная кнопка сбоку Capture Button для быстрой съемки фото и настройки видоискателя.

В моделях 16 Pro и 16 Pro Max сделали ставку на видеовозможности. Обе модели научились снимать видео в разрешении 4К с частотой кадров 120 FPS, что позволяет им записывать «киношное» слоумо. Цены на iPhone 16 Pro начинаются с $999, на Pro Max — с $1199.

Представили и юбилейные Watch Series 10. Компания заявила, что у них самый тонкий корпус (9,7 мм) и самый большой дисплей. Часы будут заряжаться за 30 минут на 80%, а также получат глубиномер и датчик температуры воды. Все это с нейросетью от Apple и с возможностью отслеживать апноэ (остановку дыхания во время сна). Нашлось время и для анонса AirPods 4. Наушники получили обновленный дизайн. Кроме того, Apple сделала отдельную — более дорогую — версию AirPods 4 с поддержкой активного шумоподавления. Все новинки поступят в продажу до конца 2024 года.

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