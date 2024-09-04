Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Массовые протесты в Израиле: люди требуют спасения заложников ХАМАС

Сотни тысяч израильтян требуют переговоров с ХАМАС ради спасения заложников

С 1 сентября в Тель-Авиве, Иерусалиме и других крупных городах Израиля проходят массовые акции протеста. Сотни тысяч человек выходят на улицы по всей стране с требованием к правительству начать переговоры с ХАМАС ради спасения оставшихся ста заложников, которые были захвачены во время атаки палестинской группировки 7 октября 2023 года.

31 августа ЦАХАЛ обнаружил тела шести заложников в подземном туннеле в районе города Рафах на юге сектора Газа. Заложники были убиты радикалами незадолго до прихода в район подразделений израильских войск. На следующий день люди начали выходить с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАС.

Между тем правительство не намерено идти на уступки в ходе переговоров с палестинцами. По информации израильских СМИ, премьер Биньямин Нетаньяху на заседании с министрами заявил, что Израиль «должен продолжать свои военные операции в Газе».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Не хотим привносить туда украинский образ жизни». Зеленский рассказал о захваченных землях Курской области
Зеленский заявил о планах ВСУ удерживать захваченные земли Курской области
Более 50 погибших и сотни раненых: Зеленский раскрыл последствия удара по учебному центру ВСУ
ТАСС: ВСУ потеряли более 300 военных при ударе по военному училищу в Полтаве
Суд арестовал имущество компании «Пикет» по делу о некачественных бронежилетах
В России построили 253 мусороперерабатывающих завода
Сертификацию российских двигателей в составе SJ-100 могут завершить к 2026 году
В Сбербанке прогнозируют рост средств, украденных мошенниками у россиян
Стало известно о закупке Киевом китайских беспилотников
Новости и материалы
Популяция амурского тигра в России стабилизировалась
В США из-за роста спроса на энергию хотят перезапустить некоторые из 13 реакторов АЭС
В один из районов Бурятии пришли первые заморозки
Мантуров прокомментировал работу по техобслуживанию иностранного турбинного оборудования
Россиянам рассказали, когда нужен перерасчет пенсии
Спецслужбы СНГ и ШОС впервые проведут совместные конференции
Родители рассказали, в какие кружки и секции планируют записать детей в новом учебном году
Несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки БПЛА
В рамках ВЭФ подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве Мокского гидроузла
Названы города с самой дешевой арендой жилья в августе
Россиянам рассказали, как получить максимум пользы от сезонных овощей
Мантуров прокомментировал работы по проекту «Луна-26»
Александр Зверев проиграл на US Open
Королева Камилла рассказала о состоянии больного мужа
Эксперт назвал справедливый размер стипендии для студентов
В России хотят наладить производство эффективных газовых турбин
Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с коррупцией
Россиян предупредили об основных признаках атеросклероза
Все новости
На Запорожской АЭС рассказали о напряженной ситуации на станции
Раздача продуктов россиянам может стать доступнее
Starlink начал блокировать доступ к X в Бразилии
«День увольнений»: в Раде пообещали поменять половину правительства
В правительстве Украины сменится половина министров
Элтон Джон частично ослеп
Си Цзиньпин может принять участие в саммите БРИКС
«Все страньше и страньше»: как прошел фестиваль Burning Man
Казахстан и Узбекистан будут совместно запускать спутники
«Клялся, что с подлодками не встречусь». Умер конструктор АПЛ «Курск» Спасский
Конструктор подводных лодок Спасский умер на 99-м году жизни
«Кровь заложников на его руках»: вдова убитого россиянина отказалась говорить с Нетаньяху
Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина Лобанова отказалась говорить с Нетаньяху
«Большая часть РФ в зоне досягаемости». США намерены передать Киеву ракеты JASSM
Reuters: США могут направить Киеву дальнобойные ракеты JASSM осенью
На Урале нашли тело пропавшей 11-летней школьницы. В ее убийстве подозревают бойца СВО
В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы
«Потери исчисляются сотнями»: ВС РФ ударили по учебному центру связистов в Полтаве
Зеленский заявил о гибели более 40 человек при ракетном ударе по Полтаве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами