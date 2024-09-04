Массовые протесты в Израиле: люди требуют спасения заложников ХАМАС

С 1 сентября в Тель-Авиве, Иерусалиме и других крупных городах Израиля проходят массовые акции протеста. Сотни тысяч человек выходят на улицы по всей стране с требованием к правительству начать переговоры с ХАМАС ради спасения оставшихся ста заложников, которые были захвачены во время атаки палестинской группировки 7 октября 2023 года.

31 августа ЦАХАЛ обнаружил тела шести заложников в подземном туннеле в районе города Рафах на юге сектора Газа. Заложники были убиты радикалами незадолго до прихода в район подразделений израильских войск. На следующий день люди начали выходить с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАС.

Между тем правительство не намерено идти на уступки в ходе переговоров с палестинцами. По информации израильских СМИ, премьер Биньямин Нетаньяху на заседании с министрами заявил, что Израиль «должен продолжать свои военные операции в Газе».