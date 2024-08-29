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Лучшие наряды красной дорожки Венецианского кинофестиваля

Открылся 81-й Венецианский кинофестиваль

28 августа на острове Лидо в Венеции в 81-й раз открылся старейший в мире международный кинофестиваль.

Главными фильмами в этом году станут «Джокер-2: Безумие для двоих», в котором Леди Гага сыграла в качестве партнерши Хоакина Феникса, первый англоязычный фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур, а также «Мария» с Анджелиной Джоли, «Плохая девчонка» с Николь Кидман и «Квир» с Дэниелем Крэйгом.

Смотр фестиваля открыл «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона — сиквел фантастической комедии 1988 года, снятой тем же режиссером, когда ему было 30. В продолжении снялись те же Майкл Китон и Вайнона Райдер. Вместе с ними на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появились Дженна Ортега, Кэтрин О'Хара и Уиллем Дефо, сам Бёртон и Моника Беллуччи.

Жюри главного конкурса возглавляет Изабель Юппер. Звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер на церемонии открытия получила почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

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