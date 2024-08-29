29 августа 2024, 04:00
Фото
Лучшие наряды красной дорожки Венецианского кинофестиваля
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Итальянская топ-модель и актриса Мариякарла Босконо в белом образе от ателье Ann Demeulemeester и черных ботфортах позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Итальянская топ-модель и актриса Мариякарла Босконо в белом образе от ателье Ann Demeulemeester и черных ботфортах позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Итальянская топ-модель и актриса Мариякарла Босконо в белом образе от ателье Ann Demeulemeester и черных ботфортах позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Режиссер Тим Бертон и актеры Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Джастин Теру, Кэтрин О'Хара, Вайнона Райдер, Майкл Китон и Дженна Ортега во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса Дженна Ортега в классическом брючном костюме бордовых тонов позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса Дженна Ортега в красном кутюре Dior позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса Дженна Ортега в красном кутюре Dior позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса Дженна Ортега в красном кутюре Dior позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Кейт Бланшетт в кутюре Armani Privé позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
«Крестная мама панк-рока», певица и поэтесса Патти Смит на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Кейт Бланшетт (справа) и «Крестная мама панк-рока», певица и поэтесса Патти Смит (слева) общаются во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Кейт Бланшетт (слева) и «Крестная мама панк-рока», певица и поэтесса Патти Смит (справа) общаются во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Кейт Бланшетт позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Продюсер Джереми Кляйнер, Артур Конти, Джастин Теру, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, режиссер Тим Бертон, Моника Беллуччи, Майкл Китон, Уиллем Дефо, Кэтрин О'Хара и продюсер Томми Харпер (слева направо) на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Член жюри 81-го Венецианского кинофестиваля китайская актриса Чжан Цзыи в образе от Armani Privé позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Танцор Роберто Болле во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер позирует с наградой «Золотой лев» за выдающиеся достижения во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Певица Клара в розовом наряде от Giorgio Armani Privé коллекции весна-лето 2024 позирует фотографам по прибытии на премьеру фильма «Битлджус, Битлджус» и церемонию открытия 81-го Венецианского кинофестиваля в Венеции, Италия.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Английская фотомодель и актриса Эми Джексон позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Тейлор Рассел в винтажном кутюрном наряде Chanel из коллекции весна-лето 1993 во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Тейлор Рассел в винтажном кутюрном наряде Chanel из коллекции весна-лето 1993 во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актриса Тейлор Рассел в винтажном кутюрном наряде Chanel из коллекции весна-лето 1993 во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Председатель жюри Изабель Юппер в образе от Balenciaga ярко-красного цвета во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Председатель жюри Изабель Юппер в образе от Balenciaga ярко-красного цвета во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актер Уиллем Дефо позирует на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Актер Уиллем Дефо и его жена Джада Колагранде идут по красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американский актер Майкл Китон на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
«Крестная мама панк-рока», певица и поэтесса Патти Смит на красной дорожке во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер держит фотографию во время встречи с поклонниками после получения «Золотого льва» во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Итальянская актриса и певица Клара выступает на церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Режиссер Тим Бертон, актеры Моника Беллуччи и Майкл Китон смотрят на церемонию вручения американской актрисе и продюсеру Сигурни Уивер награды «Золотой лев» за выдающиеся достижения.
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер целует «Золотого льва» во время во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля.
«, — отметила директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.
Золотой лев за достижения всей жизни — это признание звезды, которая сумела связать утонченный артхаусный кинематограф и популярные фильмы, оставаясь при этом верной себе»
Актриса Моника Беллуччи в образе от Vivienne Westwood позирует во время церемонии открытия 81-го Венецианского кинофестиваля
Венеция, Италия. 28 августа 2024 г.
28 августа на острове Лидо в Венеции в 81-й раз открылся старейший в мире международный кинофестиваль.
Главными фильмами в этом году станут «Джокер-2: Безумие для двоих», в котором Леди Гага сыграла в качестве партнерши Хоакина Феникса, первый англоязычный фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур, а также «Мария» с Анджелиной Джоли, «Плохая девчонка» с Николь Кидман и «Квир» с Дэниелем Крэйгом.
Смотр фестиваля открыл «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона — сиквел фантастической комедии 1988 года, снятой тем же режиссером, когда ему было 30. В продолжении снялись те же Майкл Китон и Вайнона Райдер. Вместе с ними на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появились Дженна Ортега, Кэтрин О'Хара и Уиллем Дефо, сам Бёртон и Моника Беллуччи.
Жюри главного конкурса возглавляет Изабель Юппер. Звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер на церемонии открытия получила почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф.