Не только Джесси Пинкман: лучшие роли Аарона Пола

Американский актер Аарон Пол Стертевант родился 27 августа 1979 года в городе Эммет, штат Айдахо, в семье баптистского священника. Каждую неделю его отец выступал перед паствой, но для будущей звезды походы в церковь были скорее развлечением, нежели необходимостью. Тем не менее, именно благодаря церкви мальчик заболел профессией актера — свои первые роли он сыграл как раз в церковных пьесах.

С 11 лет Пол посещал кружок драмы и играл в школьных театральных постановках, параллельно откладывая деньги на свою мечту — переезд в Лос-Анджелес. В 1997 году он окончил среднюю школу, сел в старенькую Toyota Corolla и отправился покорять Голливуд с накопленными $6 тысячами в кармане. Молодому человеку повезло: он занял второе место в конкурсе Международной ассоциации моделирования и талантов, после чего подписал свой первый контракт с агентом. В этот же период он решил сократить имя до Аарон Пол, так как с произношением фамилии Стертевант у режиссеров и кастинг-директоров часто возникали проблемы.

На заре своей карьеры Пол много снимался в рекламных роликах и музыкальных клипах. С конца 90-х его послужной список пополнился эпизодическими ролями в сериалах, среди которых «Беверли-Хиллз, 90210», «Мелроуз Плейс», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Третья планета от солнца» «Мыслить как преступник», «В Филадельфии всегда солнечно» и других. Однако настоящий успех пришел к актеру после роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие». Изначально продюсеры шоу отказались от Пола, сославшись на то, что он «слишком опрятный и приличный» для роли наркомана. Однако сценарист проекта Винс Гиллиган, ранее работавший с актером на «Секретных материалах», настоял на его участии в шоу. За роль в сериале «Во все тяжкие» Пол удостоился трех наград «Эмми» как лучший актер второго плана (2009, 2012, 2014), трех статуэток «Сатурн» (2010, 2012, 2014) и премии Гильдии киноактеров США.

К юбилею Аарона Пола «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.