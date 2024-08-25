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«Молодежь сможет спасти мир без шашек и бомб»: 80 лет со дня рождения режиссера «Ассы»

Режиссеру Сергею Соловьеву исполнилось бы 80 лет

Сергей Соловьев известен в первую очередь как режиссер кинотрилогии времен Перестройки «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом» (сам автор называл их «тремя песнями о родине»). Фильм «Асса» стал культовым, особенно среди советских рокеров (в картине снялся Виктор Цой, и впервые прозвучала его песня «Перемен!»). Соловьев к моменту выхода «Ассы» в 1987 году уже был опытным режиссером, снявшим около десятка картин и признанным, в том числе, за границей. Однако его авангардное, сюрреалистичное искусство больше ценили критики, и автору не хватало массового признания.

Родился режиссер 25 августа 1944 года в «нормальной советской семье офицера» далекой от кино, «бог знает где» в Карелии (как он сам описывал). Отец — полковник НКВД, «очень крупный контрразведчик», мать — экономист. Соловьев сперва мечтал быть подводником, но затем решил снимать кино. Подростком играл в спектаклях, вел телепрограмму, после школы с отличием закончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве. С 1985 года сам преподавал там.

Был главой разных кинофестивалей, один основал. При этом признавался, что не верит «ни в какие движения общественной жизни», потому что «настоящая жизнь» — это только твои близкие. Помимо «Ассы» широкую популярность получила его картина «Сто дней после детства» (1975 год). В числе прочего экранизировал классику («Станционный смотритель» (1972), «Анна Каренина» (2009)).

Говоря о вкусах массового зрителя, Соловьев не стеснялся выражений, но подчеркивал, что не все потеряно. Например, ему принадлежит фраза: «Если кто‑то плачет оттого, что наш народ очень любит говно, значит, не все еще пропало». Верил в молодежь, говоря, что нынешняя умеет любить и «сможет спасти мир без шашек и бомб».

«Вот у меня есть история... Смотрю, в кустах стоит какой‑то памятник. Захожу в кусты, оказывается, памятник — Блоку... А за Блоком стоит молодой парень, мочится и свистит. И мне даже легче стало — вот они какие, твари! И забыл про это. Недавно еду опять мимо, смотрю, человек 25 гужуются у Блока.... Какой‑то человек читает Блока, а все слушают. Я тоже присел, и тут до меня доперло, что рядом с нашей жизнью всегда есть другая, нормальная, параллельная жизнь. Она очень сильная, там никто не мочится на Блока, нет категорий «жизнь ужасна, жизнь прекрасна», — пояснял режиссер.

Соловьева не стало 13 декабря 2021 года, когда ему было 77 лет. Трижды был женат, у него осталась дочь — композитор Анна Друбич (живет в США).

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