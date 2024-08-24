24 августа 2024, 17:05
Фото
Захват колонии в Суровикино и съезд демократов в США: 11 главных фото недели
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Военнослужащие роты специального караула Президентского полка во время XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади, 23 августа 2024 года
Сотрудник МЧС России во время тушения природного пожара в Гоначхирском ущелье на территории Тебердинского нацианального парка, Карачаево-Черкесская Республика, 23 августа 2024 года
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников, 23 августа 2024 года
Канцлер Германии Олаф Шольц ест бутерброд с ветчиной на ярмарке в Фехте, Германия, 19 августа 2024 года
Участники молодежного форума «Машук» на праздновании Дня Государственного флага России развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске, 22 августа 2024 года
Бывшая первая леди США Мишель Обама и бывший президент США Барак Обама на сцене во второй день Национального съезда Демократической партии (DNC) в Чикаго, Иллинойс, США, 20 августа 2024 года
Молнии над куполами церквей Суздальского кремля, Суздаль, 23 августа 2024 года
Автомобиль, поврежденный в результате израильского авиаудара, в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане, 21 августа 2024 года
Показы российских дизайнеров в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Парящем мосту в «Зарядье» в Москве, 23 августа 2024 года
Демонстрант во время протеста после поправок в закон о выборах у здания индонезийского парламента в Джакарте, Индонезия, 22 августа 2024 года
Люди на пляже в Льорет-де-Мар во время восхождения
суперлуны, известной как «голубая» Луна и «осетровая» Луна.
Льорет-де-Мар, Испания. 19 августа 2024 г.
День Государственного флага России, захват исправительной колонии в Волгоградской области, съезд Демократической партии в США, первое суперлуние в этом году и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.