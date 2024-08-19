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«Чендлер стал частью меня»: 55 лет со дня рождения Мэттью Перри

Актеру Мэттью Перри исполнилось бы 55 лет

Мэттью Перри родился в 1969 году в Уильямстауне, штат Массачусетс. Когда мальчику было девять месяцев, его родители развелись. Вместе с мамой Мэттью перебрался в Канаду, и с тех пор, как писал он в своей автобиографии, каждый день рождения, задувая свечи на торте, он желал, чтобы его родители снова были вместе.

В детстве будущий актер увлекся теннисом и даже подумывал стать профессиональным спортсменом, но вскоре оставил эту идею.

«Я помню, как записался на отборочный турнир [в теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде], за которым наблюдали мой отец и моя новая семья. В первом матче я не взял ни одного очка», — вспоминал Пэрри.

После этого он принял решение заняться актерством. Отец Мэттью Джон Беннетт Перри, который и сам был актером, поддержал сына и вручил ему книгу «Стиль актерской игры» с дарственной надписью: «Еще одно поколение спускается в ад! С любовью, папа».

За свою карьеру Мэттью Перри сыграл в 54 проектах. Среди них были такие картины, как «Девять ярдов», «Папе снова 17», «Поспешишь — людей насмешишь», и сериалы «Клиника», «На старт!», «Студия 60 на Сансет Стрип» и другие. Однако поистине мировую славу ему принесла роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья».

«Марта Кауффман и Дэвид Крэйн были главными ответственными за то, что впоследствии превратилось в сериал «Друзья». На следующий день, в среду, я уже предстал перед ними в облике Чендлера. <...> Конечно, у меня все получилось как нельзя лучше. <...> Потом мне говорили, что я читал отрывки несколько неожиданным образом и расставлял акценты так, как этого не делал никто другой. <...> И родился Чендлер, который стал частью меня, и разделить нас уже невозможно», — писал актер в своей автобиографии.

Несмотря на славу и востребованность, которые пришла к Перри вместе с 
этой ролью, были в его жизни и темные стороны. Еще с подросткового возраста актер пристрастился к алкоголю, а позже к этому прибавились и наркотики. Уже через три года после старта «Друзей» Перри попал в реабилитационный центр, но побороть зависимость сразу не получилось. Съемки последних сезонов ситкома он практически не помнил, потому что редко появлялся на площадке трезвым.

После финала сериала актер стал думать о своем следе в истории. Ему хотелось, чтобы «Друзья» оказались в самом конце его списка достижений, но жизнь распорядилась иначе.

15 октября 2023 года Перри умер дома в джакузи. В его крови нашли большую дозу кетамина. Актеру было 53 года.

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