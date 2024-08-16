Ядерная война, инопланетяне и катастрофы. О чем предупреждают фильмы Джеймса Кэмерона

Классику современного кино, режиссеру мощнейших блокбастеров последних десятилетий Джеймсу Кэмерону 16 августа исполняется 70 лет. Уроженец канадского городка в провинции Онтарио, Кэмерон прославился как создатель научно-фантастических фильмов со спецэффектами, которые собирают кассу по всему миру.

Он родился в 1954-м, в возрасте 17 лет перебрался в Калифорнию, учился в государственном колледже, подрабатывал водителем грузовиков и уборщиком в школе. И много читал в библиотеке — его занимали работы, посвященные спецэффектам в кинематографе. В 1978 году Кэмерон вместе с другом снял свой первый фильм — «Ксеногенезис». А вскоре начал работать на студии режиссера Роджера Кормана. Сначала изготавливал прототипы реквизита, а затем создавал спецэффекты.

В 1982 году Кэмерон снял свой первый полнометражный фильм «Пиранья: Нерест» — продолжение картины «Пиранья». Его позвали в качестве режиссера, поскольку предшественник Кэмерона внезапно ушел из проекта. Правда, позже будущий режиссер «Титаника» признавался, что не может назвать «Пиранью» своим фильмом — настолько активно продюсер Овидио Ассонитис вмешивался в проект.

Следующую картину Кэмерона, да и все последовавшие за ней ждал огромный успех. Какие знаменитые фильмы снял режиссер — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».