16 августа 2024, 17:11
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Ядерная война, инопланетяне и катастрофы. О чем предупреждают фильмы Джеймса Кэмерона
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Джеймс Кэмерон на премии «Оскар» с наградами за фильм «Титаник» в номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер», Лос-Анджелес, 1998 год
«Терминатор» (1984)
Сценарий к картине Джеймс Кэмерон написал совместно с продюсером Гейл Энн Херд. Все права на фильм о киборге, присланном из 2029 года в 1984-й сетью искусственного интеллекта Skynet, чтобы убить мать еще не родившегося спасителя человечества, Кэмерон продал соавтору. Было единственное условие – если Херд будет ее продюсировать, режиссером может быть только Кэмерон. Она очень быстро нашла компанию-дистрибьютора и продюсерскую студию для будущей ленты. Арнольд Шварценеггер, к слову, предполагался на роль Кайла Риза, призванного защищать Сару Коннор. Но подружившись с Джеймсом Кэмероном, согласился на Терминатора.
Картину ждал невероятный кассовый успех. Две недели она занимала верхнюю строчку американского бокс-офиса и принесла в общей сложности $38,3 млн.
«Чужие» (1986)
Эта картина с Сигурни Уивер в роли офицера Эллен Рипли — продолжение фильма «Чужой» 1978 года. По сюжету капсулу с погруженной в анабиоз героиней находят через 57 лет после гибели корабля «Ностромо» из-за нападения Чужого. Но вскоре ей придется столкнуться с чудовищными существами.
Поначалу Джеймс Кэмерон был привлечен к созданию сиквела «Чужого» как автор сценария — он работал над ним, пока откладывались съемки «Терминатора». Сценарист хотел самостоятельно снимать «Чужих», но продюсеры сомневались — у него практически не было режиссерского опыта. Однако прошло время, на экраны все же вышел «Терминатор» — и его успех заставил продюсеров согласиться.
Съемки, к слову, шли нелегко — картина создавалась на студии в Лондоне, и канадец Кэмерон не мог смириться с привычками британских кинематографистов устраивать часовые чаепития в разгар рабочего процесса. А команда не доверяла молодому неопытному режиссеру, который, к тому же, постоянно лез на площадку менять своими руками свет. Однако в итоге картина была названа критиками «Самым страшным фильмом лета» и принесла, по разным подсчетам, от $131,1 млн до $183,3 млн.
«Бездна» (1989)
В этом научно-фантастическом триллере Кэмерон тоже стал и режиссером, и продюсером. Картину предваряет цитата из Ницше: «Когда ты долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя».
По сюжету фильма американская атомная подлодка с термоядерными боеголовками терпит крушение в районе Кайманова желоба. Для того, чтобы исследовать место катастрофы, военные используют находящуюся рядом нефтяную платформу. И все это — в ожидании шторма, который непременно наступит и приведет к еще одной катастрофе. И тут уже появятся светящиеся существа, загадочные, но вроде бы безобидные. Дальше лучше смотреть самостоятельно — учитывая, что картина получила премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
У фильма есть режиссерская версия — политическая. В ней инопланетяне — да, светятся именно они — предупреждают главного героя об опасности ядерной войны. К слову «Терминатор» — тоже об этом, ведь киборг-убийца, прибывший из 2029-го, создан искусственным интеллектом, который привел человека к глобальной ядерной войне и заставил практически уничтожить самого себя.
«Терминатор: Судный день» (1991)
После того, как в 1984 году сети Skynet не удалось убить Сару Коннор (в исполнении Линды Хэмилтон), уже нового, продвинутого киборга отправляют в 1995 год — чтобы расправиться с ее сыном, будущим лидером человеческого сопротивления Джоном Коннором. К этому моменту Сару Коннор уже упрятали в больницу из-за ее безумных попыток предотвратить Судный день 1997 года, когда Skynet обретет власть над миром. Сын живет с приемными родителями и тоже не верит маме. Попытку киборга убить мальчика предотвращает старый Терминатор-Шварценеггер, перешедший на сторону людей.
Фильм был обласкан критиками, которые назвали его визуальные спецэффекты революционными, и принес в общей сложности $520 млн. Любопытно, что изначально Джеймс Кэмерон продолжение первого «Терминатора» снимать не хотел — он был уверен, что история закончена. А вот Арнольд Шварценеггер был уверен с самого начала, что картине необходим сиквел. Следующий фильм о Терминаторе — «Терминатор: Восстание машин», вышедший в 2003-м, — снял уже не Кэмерон.
«Правдивая ложь» (1994)
Эта картина Джеймса Кэмерона — неожиданно не научно-фантастический триллер, а шпионская комедия на основе фильма французского режиссера Клода Зиди «Тотальная слежка» (1991 год).
В этом фильма Арнольд Шварценеггер сыграл скромного менеджера по продаже компьютерного оборудования, который оказывается секретным агентом по борьбе с терроризмом. Тем временем его жена Хелен (Джейми Ли Кертис) страдает от кризиса среднего возраста и жаждет приключений. И муж устраивает ей шпионское приключение.
Картина была благосклонно принята критиками и принесла несколько наград Джейми Ли Кертис — как лучшей актрисе комедии. В частности, она получила за эту роль «Золотой глобус».
«Титаник» (1997)
Этот романтический фильм-катастрофу можно с полным правом назвать легендарным. Он рассказывает любовную историю парня из рабочего класса по имени Джек (Леонардо ДиКаприо) и девушки из высшего общества Роуз (Кейт Уинслет). То, что начиналось как обычная костюмная мелодрама, закончится — и это знает каждый зритель — катастрофой, поскольку «Титаник», на котором плывут герои, натолкнется на айсберг.
Картина принесла молодым Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет всемирную славу. Любопытно, что английская актриса страстно мечтала заполучить эту роль и забрасывала Кэмерона ежедневными сообщениями. А вот 21-летний ДиКаприо поначалу отказывался играть в мелодраме. Как позже вспоминал режиссер, на первой же романтической сцене он начал сыпать шутками и уже не мог сосредоточиться.
Свою картину Кэмерон отказывался называть фильмом-катастрофой. Для него главной была именно любовная линия. «Все мои фильмы — о любви, но в «Титанике» я достиг правильного баланса. Это любовная история под изящным покровом реальной истории».
«Аватар» (франшиза, 2009 — 2031)
Действие этого эпического научно-фантастического фильма происходит в XXII веке на Пандоре — обитаемом спутнике газовой планеты системы Альфа Центавра. Снимать эпопею должны были еще в 1997 году — Кэмерон написал 80-страничную концепцию сценария на самом старте карьеры. Однако в конце XX века технологии кинопроизводства еще не были достаточно развиты для такого эпичного проекта. Реализовать его смогли только в XXI веке.
В 2009 году драму о взаимодействии человека и разумных существ На'ви с Зои Салдана, Сигурни Уивер, Мишель Родригес и другими звездами номинировали на «Оскар» в девяти категориях. Она стала самым кассовым фильмом всех времен, обогнав «Титаник», удерживавший позиции 12 лет.
На сегодняшний день существуют две картины франшизы — помимо «Аватара», это еще и «Аватар: Путь воды» 2022 года. Остальные части ожидаются в 2025-м («Аватар: Огонь и пепел»), в 2029-м и 2031-м.
Классику современного кино, режиссеру мощнейших блокбастеров последних десятилетий Джеймсу Кэмерону 16 августа исполняется 70 лет. Уроженец канадского городка в провинции Онтарио, Кэмерон прославился как создатель научно-фантастических фильмов со спецэффектами, которые собирают кассу по всему миру.
Он родился в 1954-м, в возрасте 17 лет перебрался в Калифорнию, учился в государственном колледже, подрабатывал водителем грузовиков и уборщиком в школе. И много читал в библиотеке — его занимали работы, посвященные спецэффектам в кинематографе. В 1978 году Кэмерон вместе с другом снял свой первый фильм — «Ксеногенезис». А вскоре начал работать на студии режиссера Роджера Кормана. Сначала изготавливал прототипы реквизита, а затем создавал спецэффекты.
В 1982 году Кэмерон снял свой первый полнометражный фильм «Пиранья: Нерест» — продолжение картины «Пиранья». Его позвали в качестве режиссера, поскольку предшественник Кэмерона внезапно ушел из проекта. Правда, позже будущий режиссер «Титаника» признавался, что не может назвать «Пиранью» своим фильмом — настолько активно продюсер Овидио Ассонитис вмешивался в проект.
Следующую картину Кэмерона, да и все последовавшие за ней ждал огромный успех. Какие знаменитые фильмы снял режиссер — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».