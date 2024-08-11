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Иллюзии в Эдинбурге, пловцы в Сене и новая работа Бэнкси: 12 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Военная операция и разрушения в Курске, зрители и участники Олимпиады в Париже, протесты в Кении и Великобритании, президентская кампания в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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