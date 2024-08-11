11 августа 2024, 17:45
Фото
Иллюзии в Эдинбурге, пловцы в Сене и новая работа Бэнкси: 12 главных фото недели
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Итальянский иллюзионист Артуро Брачетти в лабиринтах камеры-обскура во время выступления в шоу SOLO в Эдинбурге, 6 августа 2024 года
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис и кандидат в вице-президенты, губернатор штата Миннесота Тим Уолз делают селфи перед плакатом «Камала и тренер» в предвыборном штабе в Глендейле, штат Аризона, 9 августа 2024 года
Последствия обстрела Курска, 11 августа 2024 года
Участник антиправительственной акции протеста в Найроби, 8 августа 2024 года
Люди рассматривают новую работу уличного художника Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar в Лондоне, 9 августа 2024 года
Эвакуация жителей палестинского города Хамад на юге сектора Газа, 11 августа 2024 года
Участники IX фестиваля сап-серфинга «Фонтанка SUP» на реке Мойке в Санкт-Петербурге, 3 августа 2024 года
Зрители наблюдают за соревнованиями по плаванию через брешь в ограждении на Олимпийских играх в Париже, 9 августа 2024 года
Участники фестиваля «Салбурун» демонстрируют охотничьи навыки беркута, Кыргызстан, 3 августа 2024 года
Полиция задерживает участника акции протеста против мигрантов в Уэймуте, 4 августа 2024 года
Участницы женского марафона по плаванию в реке Сене на Олимпийских играх в Париже, 11 августа 2024 года
Одна из старейших горилл в Европе Тони во время празднования своего 50-летия в зоопарке Киева, 8 августа 2024 года
Военная операция и разрушения в Курске, зрители и участники Олимпиады в Париже, протесты в Кении и Великобритании, президентская кампания в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.