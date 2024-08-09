«Смотрю вниз, я весь в крови»

Битвы среди реконструкторов Средневековья под названием «Тушинские маневры» проходят в Москве уже 15 лет. Участники одеты в доспехи, могут использовать палки, силовые захваты, бить противника руками и ногами. Цель – повалить всех соперников на землю. Присоединиться могут как мужчины, так и женщины — участие, как и тренировки, полностью бесплатно. В целях безопасности на площадке всегда дежурят врачи. Сражения проводят дважды в год, обычно на них собираются не только москвичи, но и люди из других городов.