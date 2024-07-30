Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Малышка на миллион»: лучшие фильмы с Хилари Суонк

Актрисе Хилари Суонк исполнилось 50 лет

,

Американская актриса Хилари Суонк родилась 30 июля 1974 года в городе Линкольн, штат Небраска, в небогатой семье — ее отец был коммивояжером, а мать подрабатывала танцовщицей. Вскоре после рождения дочери семья Суонк перебралась в Вашингтон, где будущая звезда посещала театральный кружок и в девять лет впервые вышла на большую сцену — сыграла Маугли в школьной постановке «Книга джунглей».

Когда Суонк училась в старших классах, ее родители развелись, и Хилари с матерью переехали жить в Лос-Анджелес. Спустя много лет в интервью актриса призналась, что первое время им приходилось жить в машине, так как денег на аренду квартиры не было: «Когда я бываю в Лос-Анджелесе на встречах, проезжаю по улице в Пасадене, где моя мама и я парковались и спали».

Днем Хилари училась в школе, а по вечерам подрабатывала посудомойкой в местных ресторанах, пока судьба не свела ее с агентом Леонардо ДиКаприо Бонни Лидке. 15-летняя Суонк успешно прошла кастинг и снялась в рекламном ролике «Макдональдса», после чего ее стали приглашать на небольшие роли в телешоу и молодежные сериалы.

В 1994 году Хилари Суонк получила свою первую большую роль в спортивной драме «Парень-каратист — 4», однако картина была холодно встречена критиками и провалилась в прокате. Актрису заметили лишь спустя четыре года, когда Суонк сыграла мать-одиночку Карли Рейнольдс в популярном молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Но настоящий успех к актрисе пришел после выхода на экраны фильма режиссера Кимберли Пирс «Парни не плачут» (1999).

На сегодняшний день в фильмографии Хилари Суонк более 50 фильмов. Помимо актерской работы она занимается благотворительностью: вместе с актрисой Дрю Берримор открыла Фонд помощи животным, потерявшим своих хозяев в результате теракта 11 сентября. С 1997 по 2006 год супругом Хилари Суонк был актер Чад Лоу, а в 2018-м звезда вышла замуж за предпринимателя Филипа Шнайдера. 9 апреля 2023 года 48-летняя актриса впервые стала матерью: у супругов родились двойняшки — мальчик и девочка.

К юбилею Хилари Суонк «Газета.Ru» рассказывает о ее лучших киноработах.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Не наркоман, не пьяница». Кто управлял КамАЗом, столкнувшимся с поездом Казань — Адлер?
ФПК: после ДТП в Волгоградской области 12 пассажирских поездов идут с задержками
Военная операция на Украине, день 888-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 888-й день
Госдума запретила треш-стримы в России
Турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае и больше суток ждал спасателей
В Бурятии девочка заявила в полицию из-за побоев матери
Россиянкам назвали главные тренды в обуви на отпуск
Застрявшую под поездом пассажирку отвезли в больницу вместе с виновником аварии
Новости и материалы
В Москве суд взыскал 26 млн рублей с экс-сотрудника СК и его родителей
В Баренцевом море начались учения по применению сил флота
«Мы поехали в Париж за позором»: чемпион Игр о российских атлетах на Олимпиаде
Стало известен приговор приятелю пранкера Эдварда Била, надевшего форму МВД
На Украине утвердили госпрограмму национальной идентичности
Москвичка нашла в купленных на ярмарке фруктах самку черной вдовы с потомством
Австрийский полковник оценил эффективность российских бомб ФАБ-3000
В Кемерово велосипедист выжил после удара молнии
Ведущая солистка Большого театра станцевала в бикини на пляже
«Что-то его понесло»: Тарасова раскритиковала Губерниева за слова про неспортивную Россию
Стало известно, насколько подорожала земля в РФ за год
Крымчанин сломал детский самокат, когда на его сына наехал другой ребенок
Мошенник притворился главой Ferrari и попытался похитить деньги компании
Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания
В Екатеринбурге произошел сильный пожар
Иракли запретили въезд в Латвию
В Бийске двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна
Троих мужчин, которые били и насиловали постояльца соцгостиницы, отправили в колонию
Все новости
Найдено тело третьей погибшей при аварии на Беломорканале
Стало известно об этапировании Ильи Яшина из колонии
Владельцы публичных каналов в мессенджерах теперь должны сообщать сведения о себе в РКН
«Прокапаться после нервных срывов»: Глюкозу хотят положить в рехаб
Mash: певица Глюкоза может лечь в реабилитационный центр в ближайшее время
«Нет сил терпеть издевательства власти»: житель Венесуэлы — о протестах после выборов
Дуров объявил себя отцом более 100 биологических детей. «Новичок», — оценил Маск
Маск уверен, что Чингисхан назвал бы новичком Дурова с 100 биологическими детьми
Стрельба, поджоги и массовые протесты. Как Венесуэла отреагировала на победу Мадуро
В ожидании нового Перл-Харбора. В США выяснили, что не готовы к войне с Россией и Китаем
Комиссия конгресса: США не смогут победить в случае войны с Китаем и Россией
Россиянки победили в теннисе, грязная Сена сорвала турнир: Олимпиада-2024, день 4. LIVE
Олимпийские игры в Париже. День 4. ОНЛАЙН
Тест: хорошо ли вы помните сериал «Санта-Барбара»?
Первая серия мыльной оперы «Санта Барбара» вышла 40 лет назад
Что такое «Хезболла» и почему она враждует с Израилем?
История создания «Хезболлы»: борьба с Израилем, отношения с Ираном, отличия от ХАМАС
Восстановить лицо по черепу. Как антропологи узнали внешность Ивана Грозного и Тамерлана
Антрополог Просикова: восстановление внешности по черепу проходит в четыре этапа
Галкин оспорит статус иноагента в Верховном суде. Минюст ответил, признает ли иноагентом Пугачеву
Галкин обжаловал в Верховном суде решение об отказе исключить его из иноагентов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами