«Малышка на миллион»: лучшие фильмы с Хилари Суонк

Американская актриса Хилари Суонк родилась 30 июля 1974 года в городе Линкольн, штат Небраска, в небогатой семье — ее отец был коммивояжером, а мать подрабатывала танцовщицей. Вскоре после рождения дочери семья Суонк перебралась в Вашингтон, где будущая звезда посещала театральный кружок и в девять лет впервые вышла на большую сцену — сыграла Маугли в школьной постановке «Книга джунглей».

Когда Суонк училась в старших классах, ее родители развелись, и Хилари с матерью переехали жить в Лос-Анджелес. Спустя много лет в интервью актриса призналась, что первое время им приходилось жить в машине, так как денег на аренду квартиры не было: «Когда я бываю в Лос-Анджелесе на встречах, проезжаю по улице в Пасадене, где моя мама и я парковались и спали».

Днем Хилари училась в школе, а по вечерам подрабатывала посудомойкой в местных ресторанах, пока судьба не свела ее с агентом Леонардо ДиКаприо Бонни Лидке. 15-летняя Суонк успешно прошла кастинг и снялась в рекламном ролике «Макдональдса», после чего ее стали приглашать на небольшие роли в телешоу и молодежные сериалы.

В 1994 году Хилари Суонк получила свою первую большую роль в спортивной драме «Парень-каратист — 4», однако картина была холодно встречена критиками и провалилась в прокате. Актрису заметили лишь спустя четыре года, когда Суонк сыграла мать-одиночку Карли Рейнольдс в популярном молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Но настоящий успех к актрисе пришел после выхода на экраны фильма режиссера Кимберли Пирс «Парни не плачут» (1999).

На сегодняшний день в фильмографии Хилари Суонк более 50 фильмов. Помимо актерской работы она занимается благотворительностью: вместе с актрисой Дрю Берримор открыла Фонд помощи животным, потерявшим своих хозяев в результате теракта 11 сентября. С 1997 по 2006 год супругом Хилари Суонк был актер Чад Лоу, а в 2018-м звезда вышла замуж за предпринимателя Филипа Шнайдера. 9 апреля 2023 года 48-летняя актриса впервые стала матерью: у супругов родились двойняшки — мальчик и девочка.

К юбилею Хилари Суонк «Газета.Ru» рассказывает о ее лучших киноработах.