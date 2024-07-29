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Крушение поезда под Волгоградом. Первые кадры

После схода с рельсов поезда Казань — Адлер возбудили уголовное дело

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань — Адлер. Это произошло после столкновения локомотива с самосвалом КамАЗ, который выехал на переезд. По данным РЖД, в результате пострадали не менее 140 человек, как минимум 15 человек госпитализированы. Водитель КамАЗа и машинист поезда выжили. Следователи возбудили уголовное дело.

Кадры с места крушения — в галерее «Газеты.Ru».

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