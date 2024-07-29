Крушение поезда под Волгоградом. Первые кадры
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Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Сотрудники МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Пассажиры и сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава «Казань-Адлер» в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава «Казань-Адлер» в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Пассажиры и сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава «Казань-Адлер» в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань — Адлер. Это произошло после столкновения локомотива с самосвалом КамАЗ, который выехал на переезд. По данным РЖД, в результате пострадали не менее 140 человек, как минимум 15 человек госпитализированы. Водитель КамАЗа и машинист поезда выжили. Следователи возбудили уголовное дело.
Кадры с места крушения — в галерее «Газеты.Ru».