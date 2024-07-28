«Я не хочу выглядеть молодо»: Юлии Меньшовой — 55

Актриса, журналистка и телеведущая Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова и артистки Веры Алентовой. Еще в школе она начала писать эссе и рассказы, решив стать писателем или журналистом. Однако она не смогла поступить в Литературный институт, поэтому пошла в МХАТ.

После окончания МХАТа актриса стала работать в театре, сниматься в кино и сериалах. Одной из самых известных ее работ стал сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В 2018 году Меньшову пригласили озвучить маму дяди Федора в обновленном мультфильме «Простоквашино».

Наибольшую известность Меньшова получила благодаря работе на телевидении — с 1995 по 2001 год она вела первое женское ток-шоу на российском телевидении «Я сама». В 2021 году она завела свой YouTube-канал, который за короткий промежуток времени сумел набрать 2 млн подписчиков.

Меньшова спокойно относится к своему возрасту. «Я не хочу выглядеть молодо, я хочу выглядеть хорошо!» – сказала телеведущая в одном из интервью.