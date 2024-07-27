Самые яркие костюмы на фестивале Comic-Con

С 25 по 28 июля в Сан-Диего, США, проходит самый большой и известный фестиваль шоу-бизнеса и комиксов Comic-Con International. С 1970 года фанаты видеоигр, фильмов, сериалов, аниме и комиксов собираются в городе на несколько дней. Они преображаются в любимых персонажей и встречаются со своими кумирами.

В этом году посетители особенно отметили костюм Крестной феи из «Шрека 2», эмоцию Печали из «Головоломки», группу главных героев из «Парка Юрского периода», костюм пиццы из ресторана Just Pizza, Луиджи из игр про Марио, Питера Петтигрю из «Гарри Поттера». Один из участников фестиваля даже побрил свою собаку и покрасил ее в рыжий и черный, чтобы пес был похож на тигра Тони – персонажа из рекламы.

Самые запоминающиеся костюмы фестиваля — в фотогалерее «Газеты.Ru».