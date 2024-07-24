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От стриптизерши до охотницы за роботами: лучшие роли Дженнифер Лопес

Певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе (Нью-Йорк) в семье эмигрантов из Пуэрто-Рико. Ее отец Дэвид Лопес работал программистом, а мать Гваделупе Родригес отвечала за домашнее хозяйство и воспитание трех дочерей — Лесли, Дженнифер и Линды. С раннего возраста Лопес занималась пением и хореографией, а в семь лет уже выступала в Нью-Йорке в составе школьного хора.

В 16 лет Лопес сыграла свою первую роль в малобюджетной картине «Моя маленькая девочка», после чего решила, что хочет стать «известной кинозвездой» и начала ходить на пробы. Родители не оценили эту затею и настояли на том, чтобы их дочь пошла учиться на юриста. Лопес поступила в юридический колледж, но через полгода бросила учебу и уехала из дома. В начале 90-х Дженнифер начала строить карьеру в шоу-бизнесе: она работала танцовщицей в комедийном шоу In Living Color, а также снималась в музыкальных клипах и телесериалах.

В 1995 году Лопес дебютировала на большом экране в фильме «Денежный поезд», где снялась вместе с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном. Спустя два года она получила свою первую главную роль в картине «Селена», за которую была номинирована на «Золотой глобус». Следующая киноработа — криминальная мелодрама Стивена Содерберга «Вне поля зрения» — принесла актрисе премию ALMA (вручается деятелям искусства латиноамериканского происхождения) и баснословный по тем временам гонорар в размере $2 млн.

За свою карьеру Лопес успела сняться во множестве сериалов и фильмов различных жанров — от романтических комедий до боевиков и байопиков. Помимо престижных наград актрису неоднократно номинировали на антипремии: в 2003 году Лопес получила «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса года» за фильм «Джильи», а в 2010-м попала в шорт-лист категории «Худшая актриса десятилетия». Тем не менее, 20 июня 2013 года Лопес была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».

К юбилею Дженнифер Лопес «Газета.Ru» рассказывает о ее 12 лучших киноработах.

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