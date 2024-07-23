Парень с рогами, герой Булгакова и живой труп: кого сыграл взрослый Дэниэл Рэдклифф
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«Дэвид Копперфилд» (1999)
Этот двухсерийный фильм по одноименному роману Чарльза Диккенса стал дебютным для Дэниэла Рэдклиффа, которому на момент его выхода было 10 лет. Юному актеру досталась главная роль в первой части — он воплотил образ Дэвида Копперфилда в детстве.
Мини-сериал рассказывает историю мальчика, который остался без отца практически при рождении и оказался во власти злобного отчима, когда мать решила выйти замуж во второй раз. В этом проекте о злоключениях ребенка в викторианской Англии Рэдклифф впервые встретился на съемочной площадке с будущими коллегами по Гарри Поттеру — Мэгги Смит, Имельдой Стонтон и Зои Уонамейкер.
Фильмы серии «Гарри Поттер» (2001-2011)
Роль маленького волшебника Гарри Поттера досталась Рэдклиффу, можно сказать, по знакомству. В 2000 году время подбора актеров в фильм по бестселлеру Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень» продюсер Дэвид Хейман встретил в театре своего приятеля, литературного агента Алана Рэдклиффа, с сыном. Посмотрев на мальчика, Хейман предложил ему попробоваться на роль Гарри. Через восемь месяцев 12-летнего Рэдклиффа утвердили на роль после нескольких проб.
Хотя молодой актер подписал поначалу контракт на съемки в двух фильмах, в итоге он появился во всех восьми картинах. Последняя, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», принесла в прокате более $1,3 млрд.
Рэдклифф не жалел о том, что все его отроческие и подростковые годы прошли в итоге на съемочной площадке «Гарри Поттера», из-за чего он не мог ходить в школу и вести обычную жизнь. «Мне дали жизненную перспективу получше», — говорил он в 2012 году журналу Time Out.
«Массовка» (2006)
В комедийном британском сериале «Массовка» Рэдклифф сыграл самого себя в одном из эпизодов второго сезона. Серия так и называется — «Дэниэл Рэдклифф». При этом роль Рэдклиффа в этом эпизоде не главная. Во второстепенных ролях в нем также снялись Орландо Блум, Кейт Уинслет, Дэвид Боуи и другие звезды.
А главные роли — у Рики Джервейса (он также автор сценария и режиссер сериала) и Эшли Дженсен. Они сыграли двух старинных друзей, артистов массовки Энди Миллмана и Мэгги Джейкобс. Герои бесконечно ходят на пробы в надежде получить, наконец, роль покрупнее, снимаются в эпизодах, встречают на съемочной площадке звезд и попадают в нелепые ситуации.
Звезды в сериале имеют свои странности. Например, 17-летний Рэдклифф сыграл себя как сексуально озабоченного подростка, который пристает ко всем женщинам подряд. Он влюбляется в Мэгги и начинает делать ей непристойные предложения. В какой-то момент он даже целует ее, на что она спрашивает: «Ты вообще зубы сегодня чистил?»
«Декабрьские мальчики» (2007)
Эта независимая австралийская картина рассказывает историю четверых мальчиков-сирот, которые отправляются на летние каникулы в прибрежный город под присмотр семейной пары. Там они знакомятся с крутым байкером и его женой, и в какой-то момент выясняется, что те подумывают об усыновлении кого-то из мальчиков.
В фильме Рэдклиффу досталась роль старшего парня, который влюбляется в ровесницу Люси (Тереза Палмер).
«Женщина в черном» (2012)
Этот готический фильм ужасов является экранизацией одноименного романа писательницы Сьюзан Хилл, в которой Рэдклиффу досталась главная роль. Он сыграл Артура Киппса, лондонского адвоката, жена которого умерла при родах.
Четырьмя годами позже Киппс отправляется в отдаленную деревеньку, чтобы разыскать документы покойной владелицы дома, выставленного на продажу. Однако выясняется, что в доме живет злобное привидение.
Картина была благосклонно принята критиками — похвалы удостоились игра Рэдклиффа, работа оператора-постановщика и удачно переданная атмосфера эдвардианской Англии начала XX века. К слову, Рэдклифф при подготовке к роли работал с психологом, чтобы лучше понять своего героя.
«Записки юного врача» (2012-2013)
Этот восьмисерийный сериал был поставлен по одноименному циклу рассказов Михаила Булгакова. Он состоит из двух сезонов, в каждом из которых по четыре серии. Сериал выходил на британском телеканале Sky Arts 1 в декабре 2012 года (тогда вышел первый сезон) и с конца ноября по середину декабря 2013-го.
Сюжет сериала действительно построен на «Записках юного врача» — он описывает жизнь молодого, только что окончившего медицинский институт в Москве доктора Владимира Бомгарда, приехавшего работать в глухую деревню. Там он сталкивается с недоверием местных жителей к медицине и сложными медицинскими случаями. А затем впадает в зависимость от наркотического лекарственного препарата.
В сериале появляются два Бомгарда, один постарше — он дает в 1934 году показания в НКВД по поводу фальшивых рецептов на лекарство, — и помладше. Юного врача и сыграл Рэдклифф.
«Рога» (2013)
В этой картине Рэдклиффу досталась роль 26-летнего парня по имени Игнациус Перриш. Он — главный подозреваемый в убийстве своей девушки Меррин, который пытается доказать свою невиновность. В этом юноше помогают выросшие у него на голове рога — они появились после ночи пьянства. Рога помогают выведывать у людей их самые страшные тайны.
По словам Рэдклиффа, этот герой отличается от всех, кого он играл раньше. Кроме того, актер признавался, что роль была «глубоко эмоциональной» и местами «невероятно возмутительной».
«Убей своих любимых» (2013)
В этой независимой биографической драме Рэдклифф сыграл писателя и поэта Аллена Гинзберга, представителя поколения битников. Картина описывает годы становления группы писателей этого направления — Джека Керуака, Уильяма Берроуза, Люсьена Карра и самого Гинзберга, — и их отношения между собой.
В центре сюжета — история Люсьена Карра, которого судят за убийство растлившего его профессора. Карр просит Гинзберга перед судом написать для него письменные показания, однако получив их, отказывается их зачитывать, поскольку они слишком художественно написаны. Показания превратятся в первый рассказ Гинзберга.
«Виктор Франкенштейн» (2015)
В этой вольной адаптации романа Мэри Шелли «Франкенштейн» Рэдклиффу досталась роль Игоря Штрауссмана, ассистента молодого студента-медика Виктора Франкенштейна (Джеймс Макэвой), который тайно создает человекоподобное чудовище.
Вышедшую версию «Франкенштейна» критики сравнивали с «Шерлоком» Гая Ричи — они сочли, что в знаменитый готический роман XIX века тоже удалось вдохнуть новую жизнь.
«Иллюзия обмана 2» (2016)
Здесь Рэдклифф сыграл второстепенную, но значительную роль криминального авторитета по имени Уолтер Мерби. Он делает заказ четверым иллюзионистам украсть чип с данными. Но, естественно, все идет не по плану.
Хотя критики дали фильму невысокую оценку, об игре Рэдклиффа они отзывались положительно — им понравилось, как он изобразил карикатурного киношного злодея.
«Человек-швейцарский нож» (2016)
Еще одна независимая картина со странным сюжетом в фильмографии Рэдклиффа. Здесь он играет… труп. Но живой и со сверхъестественными способностями.
Итак, юноша по имени Хэнк Томпсон (Пол Дано) находится на необитаемом острове и уже готов покончить с собой от отчаяния, как вдруг находит мертвое тело. Труп переполнен газами настолько, что на нем можно уплыть с острова. Вскоре оказывается, что у него масса функций — он выдает питьевую воду, высекает искры, работает как компас и даже может говорить. А еще труп зовут Мэнни — и он станет Хэнку лучшим другом.
Несмотря на безумный сюжет, в 2016 году этот фильм получил несколько наград. В том числе приз на фестивале «Сандэнс».
«Побег из Претории» (2020)
Эта картина о побеге из тюрьмы основана на реальных событиях. Она рассказывает историю троих политзаключенных, отбывавших срок в ЮАР в 1979 году за борьбу с апартеидом. Сценарий основан на романе «Наизнанку: побег из тюрьмы Претории», написанном Тимом Дженкином, одним из узников. Роль Дженкина в картине сыграл Рэдклифф.
В фильме подробно описывается, как двое белых борцов с апартеидом, Тим Дженкин и Стивен Ли, попадают в тюрьму вместе с еще одним активистом, Ли Фонтейном. За решеткой Дженкин выстраивает план побега и тщательно к нему готовится.
Британский актер Дэниэл Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне. Будучи сыном литературного агента и агента по подбору актеров, он впервые снялся в кино в 10 лет. Через два года Рэдклифф получил пока что главную роль в своей жизни — Гарри Поттера. Он играл одаренного мага-полукровку в течение 10 лет, а школу закончил экстерном. Обучение Рэдклифф решил не продолжать — получив аттестат о среднем образовании, он уже знал, что хочет быть актером.
Уже в юности Рэдклифф начал играть и театральные роли. В 17 лет он появился в театре Гилгуда в лондонском Уэст-Энде в спектакле «Эквус» по пьесе Питера Шаффера — в главной роли юноши, одержимого страстью к лошадям. Постановка включала обнаженные сцены.
В кино, помимо Гарри Поттера, он часто исполняет роли странных персонажей. Каких — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».