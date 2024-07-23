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Парень с рогами, герой Булгакова и живой труп: кого сыграл взрослый Дэниэл Рэдклифф

Актеру Дэниэлу Рэдклиффу исполнилось 35 лет

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Британский актер Дэниэл Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне. Будучи сыном литературного агента и агента по подбору актеров, он впервые снялся в кино в 10 лет. Через два года Рэдклифф получил пока что главную роль в своей жизни — Гарри Поттера. Он играл одаренного мага-полукровку в течение 10 лет, а школу закончил экстерном. Обучение Рэдклифф решил не продолжать — получив аттестат о среднем образовании, он уже знал, что хочет быть актером.

Уже в юности Рэдклифф начал играть и театральные роли. В 17 лет он появился в театре Гилгуда в лондонском Уэст-Энде в спектакле «Эквус» по пьесе Питера Шаффера — в главной роли юноши, одержимого страстью к лошадям. Постановка включала обнаженные сцены.

В кино, помимо Гарри Поттера, он часто исполняет роли странных персонажей. Каких — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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