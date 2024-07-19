Одноглазый шахматист, Павлик из «Иронии судьбы» и другие роли Александра Ширвиндта

Народный артист России Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец Анатолий Ширвиндт был скрипачом оркестра Большого театра, а мать Раиса Ширвиндт — актрисой, выпускницей Второй студии МХТ и ученицей Владимира Немировича-Данченко.

После окончания школы актер поступил в Театральное училище имени Щукина. Он был одним из лучших фехтовальщиков на курсе и после выпуска остался в училище преподавать фехтование.

В течение 54 лет Ширвиндт проработал в Театре сатиры — сыграл там около 30 ролей и поставил 20 спектаклей. В кино ему редко доставались главные роли, но второстепенные персонажи в его исполнении получались яркими и запоминающимися. Актер стал всеобщим любимцем благодаря юмористическим выступлениям в дуэте с Михаилом Державиным на театральных капустниках и в телепередачах, постановкам в театре и ролям в популярных кинокомедиях.

Когда Ширвиндту было 23 года, он женился на архитекторе Наталье Белоусовой и прожил с ней всю жизнь. У них родился сын Михаил Ширвиндт, ставший известным телеведущим. За несколько месяцев до своего 90-летия — 15 марта 2024 — Александр Ширвиндт скончался.

В день рождения артиста «Газета.Ru» вспоминает его лучшие кинороли.