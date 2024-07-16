Эн+ вновь открыла для иркутян «Территорию ярких эмоций» на фестивале «Энергия+»

Энергетический холдинг Эн+ второй год подряд провел в Иркутске фестиваль «Энергия+». С 12 по 14 июля 2024 года на набережной Ангары, у памятника Александру III, собрались известные российские актеры, писатели и режиссеры. Идеологом активного развития регионов и повышения уровня их культурной жизни является основатель компании Олег Дерипаска.

В этом году главными гостями «Энергии+» стали популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Алексей Чадов, Виктория Исакова, писатели Роберт Гараев и Павел Басинский, режиссер Артемий Драгунский. Впервые в Иркутске прошла творческая встреча с писательницей Татьяной Толстой.

На фестивале «Энергия+» гостей также ждала книжная ярмарка, организованная в партнерстве с сетью «Читай-город». Для фестиваля были подготовлены уникальные подборки книг: «Энергия любви», «Энергия взросления», «Энергия осознанности», «Энергия здоровья». За три дня 16 тысяч посетителей площадки приобрели более 2000 книг.

Одним из центров притяжения фестиваля стал кинозал под открытым небом. Здесь показали лучшие новинки российского кинопроката: «Непослушник 3», «Денискины рассказы», «Культурная комедия» и «Сто лет тому вперед». Для зрителей прошли обсуждения фильмов и творческие встречи с режиссерами и актерами, которрые посетили фестиваль.

В зоне Арт гостям фестиваля представили уникальные объекты из соломы, созданные скульпторами из разных городов России с помощью искусственного интеллекта. Эти произведения искусства символизируют силу, красоту и хрупкость природы.

В детском городке в рамках масштабной детской программы прошли семейные эстафеты, активные игры, соревнования, мастер классы и квизы. Дети смогли своими руками смастерить символ фестиваля «Энергия+» — ветерок (всего их изготовили более 1000), а также ракетки для мыльных пузырей и принять участие в мыльном батле, для которого израсходовали более 5 литров раствора для пены. Большим сюрпризом стал Гигантик флай шоу с героями в цветных надувных костюмах.

Мощный энергетический заряд мероприятию придал столичный диджей Артемий Золотов со своей музыкальной программой «Иркутск зажигай!».