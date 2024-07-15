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Как Испания победила Англию в финале Евро и установила рекорд

Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1

В финальном матче чемпионата Европы по футболу на 47-й минуте встречи Нико Уильямс открыл счет с передачи 17-летнего Ламина Ямаля, который стал лучшим ассистентом турнира.

На 73-й минуте Коул Палмер сравнял счет благодаря голевому пасу Джуда Беллингема и удачному отскоку от ноги Мартина Субименди — 1:1.

На 86-й минуте Микель Оярсабаль забил победный мяч: Марк Кукурелья выдал отличный пас в штрафную на нападающего, а тот в касание поразил ворота — 2:1.

Сборная Испании стала первой командой, которая смогла выиграть Евро четыре раза, и установила рекорд по этому показателю.

Тысячи испанцев в Мадриде праздновали победу национальной сборной всю ночь: центр города был заполнен счастливыми людьми с флагами королевства, а проезжающие машины периодически сигналили.

На матче присутствовали король Испании Филипп VI с младшей дочерью инфантой Софией, принц Уэльский Уильям с сыном Джорджем и президент УЕФА Александер Чеферин. Они награждали футболистов после игры.

Как испанцы праздновали победу — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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