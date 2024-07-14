«Я еще не закончила жить»: Шеннен Доэрти умерла от рака

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет после почти 10 лет борьбы с раком.

По словам представительницы звезды Лесли Слоун, в момент ухода из жизни рядом с ней были дочь, родная сестра, тетя, друг и собака Боуи. Слоун попросила фанатов Доэрти не беспокоить семью, чтобы дать близким «спокойно погоревать».

О раке молочной железы у актрисы стало известно в марте 2015 года. Доэрти сделала мастэктомию (удаление молочной железы), прошла курс химиотерапии и добилась ремиссии. Но в феврале 2020-го выяснилось, что болезнь прогрессировала до четвертой стадии. В июне 2023 года Доэрти сообщила, что рак груди распространился на кости и дал метастазы в мозг. В ноябре 2023 года она призналась журналу People, что не хочет умирать:

«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила».

Доэрти добавила, что ею движет и желание доказать людям, что человек с подобным диагнозом может работать и его не надо сразу же «отправлять на пенсию».

В апреле 2024 года актриса рассказала в своем подкасте Let's Be Clear, что начала готовиться к своей кончине. По ее словам, она начала выбрасывать вещи, чтобы ее матери не пришлось разбираться с «четырьмя складскими помещениями, заполненными хламом».

Будущая актриса родилась 12 апреля 1971 года в городе Мемфис американского штата Теннесси в семье консультанта по ипотеке и владелицы салона красоты. Когда девочке было семь лет, семья переехала в Лос-Анджелес. Там юная Доэрти начала сниматься в кино.

В 19 лет получила роль Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Актриса покинула проект после четвертого сезона в 1994 году, но затем вернулась в перезагрузке. В 27 лет согласилась на роль старшей сестры Прю Холливелл в сериале «Зачарованные». Шеннен ушла из сериала в 2001 году из-за разногласий с актрисой Алиссой Милано, исполнявшей роль Фиби.

Доэрти трижды была в браке: первый супруг музыкант Эшли, второй — игрок в покер Рик Саломон, третий — фотограф Курт Исвариенко. С последним Доэрти прожила в браке более 11 лет. Она сама подала на развод. Тем не менее в многочисленных интервью актриса признавалась, что супруг помог ей пережить онкозаболевание.

«Рак укрепил нас. Теперь мы с Куртом гораздо сильнее ценим друг друга», — говорила она.