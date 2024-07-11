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Англия празднует выход в финал Евро-2024

Сборная Англии вырвала победу у команды Нидерландов и вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии обыграла Нидерланды со счетом 2:1 и стала вторым финалистом Евро-2024.

Счет на седьмой минуте матча открыл голландец Хави Симонс. На 18-й минуте капитан английской сборной Гарри Кейн сравнял с пенальти. Решающий момент наступил на 90-й минуте второго тайма, когда нападающий Олли Уоткинс забил победный для Англии гол.

Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 22:00 мск. Испания попытается взять четвертый титул, а Англия — выиграть Евро впервые в своей истории.

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