Англия празднует выход в финал Евро-2024
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Болельщик радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Северный Рейн-Вестфалия, Дортмунд, Германия, 10 июля 2024 года
Болельщик радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Уэмбли, Лондон, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщика сборной Англии сопровождается полиция после победы сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Дортмунд, Германия, 10 июля 2024 года
Болельщица радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщик радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Бенидорм, Испания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщица радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Северный Рейн-Вестфалия, Дортмунд, Германия, 10 июля 2024 года
Болельщик радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщицы радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщица радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Спортивный ведущий Адам Смит радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Уэмбли, Лондон, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Уэмбли, Лондон, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщик радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Уэмбли, Лондон, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщица радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщик сборной Англии радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Дортмунд, Германия, 10 июля 2024 года
Болельщики радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Бенидорм, Испания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Бенидорм, Испания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуются победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Уэмбли, Лондон, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщик играет на укулеле, радуясь победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Манчестер, Великобритания, 10 июля 2024 года
Болельщики радуется победе сборной футбольной команды Англии над сборной Нидерландов. Бенидорм, Испания, 10 июля 2024 года
Сборная Англии обыграла Нидерланды со счетом 2:1 и стала вторым финалистом Евро-2024.
Счет на седьмой минуте матча открыл голландец Хави Симонс. На 18-й минуте капитан английской сборной Гарри Кейн сравнял с пенальти. Решающий момент наступил на 90-й минуте второго тайма, когда нападающий Олли Уоткинс забил победный для Англии гол.
Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 22:00 мск. Испания попытается взять четвертый титул, а Англия — выиграть Евро впервые в своей истории.