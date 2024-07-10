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Самые яркие болельщики на Евро-2024

Испания ждет в финале победителя встречи Англия — Нидерланды

Финальный этап чемпионата Европы по футболу идет с 14 июня по 14 июля в Германии. Страну выбрали еще в 2018 году за ее развитую инфраструктуру. Это редкий случай, когда власти ничего специально не строили под чемпионат: ни стадионы, ни гостиницы, ни новые транспортные линии (хотя арены все равно пришлось модернизировать). Всего Евро-2024 принимают десять стадионов в десяти городах, крупнейшие в Берлине и Мюнхене. 14 июля сборная Испании встретится в финале с победителями встречи Англия — Нидерланды, игра которых состоится вечером 10 июля.

Немецкий Институт экономических исследований Лейбница рассчитывал, что во время турнира ФРГ посетят более 600 тыс. иностранцев. И это без учета собственных немецких туристов, которые также съехались в города чемпионата посмотреть матчи. Традиционно, многие фанаты стараются необычно выглядеть на трибунах и улицах. Некоторые раскрашивают себя в цвета любимой команды, другие используют яркие атрибуты. На Евро смогли выбраться и некоторые российские болельщики вместе с символикой своей страны.

«Самое приятное, что никакой русофобии, никакого негатива к русским. Российские флаги были на трибунах, мы ходили в российской атрибутике», — поделился болельщик Георгий Романов.

Самые яркие болельщики на Евро-2024 — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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