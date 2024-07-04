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Плавился асфальт: как москвичи спасались от аномальной жары

День 4 июля стал в Москве самым жарким с начала лета

Такое жаркое начало июля в Москве, как в этом году, в истории метеонаблюдений выпадало всего трижды, говорят синоптики. Последний раз аналогичную жару фиксировали еще в 90-е. Теперь же жителям столицы приходится спасаться от аномальной погоды в парках и фонтанах. Мэрия города 4 июля призвала вообще не выходить из дома в опасные часы.

«Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днем температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям», — предостерег в среду, 3 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Рекордная температура держится в столице с начала недели. Уже 1 июля среднесуточные значения перевалили за +25°C, на семь градусов превысив норму. Позже, 2 июля воздух прогрелся до +32°C, побив рекорд 134-летней давности. Затем, 3 июля столбик термометра поднялся до +32,5°C, что также побило рекорд, на этот раз 107-летней давности.

Что касается 4 июля, за прошедший день москвичам пришлось особенно сложно. Четверг отметился жарой до +33,1°C, став самым жарким днем с начала лета.

Как москвичи проводили время в аномально жаркую погоду — в нашем фоторепортаже.

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