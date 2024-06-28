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Самые сексуальные болельщики на Евро-2024

В Германии фанаты украсили свои тела в цвета любимых сборных на Евро-2024

С 14 июня по 14 июля проходит чемпионат Европы по футболу в десяти немецких городах: в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Россия впервые не принимала участие в отборочном цикле ЧЕ из-за санкций.

Ожидается, что Евро-2024 покажет рекордную в XXI веке аудиторию – в среднем каждый матч посетят 54,5 тыс. человек.

Перед началом турнира власти попросили болельщиков одеваться скромнее, однако на трибунах оказалось множество мужчин с голым торсом. Некоторые из них украсили свое тело в цвета флага любимой команды, кто-то даже специально покрасил волосы и бороду. «Газета.Ru» собрала снимки самых сексуальных мужчин-болельщиков на Евро-2024 в фоторепортаже.

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