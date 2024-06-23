От Китона до Паттинсона: кто играл Бэтмена в кино
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Льюис Уилсон — сериал «Бэтмен» (1943)
Первым актером, сыгравшим Брюса Уэйна, стал Льюис Уилсон — на момент приглашения в сериал ему было чуть больше 20 лет. В течение 15 серий Бэтмен и его верный помощник Робин в качестве тайных агентов боролись с японской преступной бандой (события разворачивались вскоре после атаки на Перл-Харбор). Съемки в «Бэтмене» остались для Уилсона пиком актерской карьеры: вскоре он отдалился от Голливуда и связал свою жизнь с работой в пищевой компании.
Роберт Лоури — сериал «Бэтмен и Робин» (1949)
Шесть лет спустя вышло 15-серийное шоу «Бэтмен и Робин». Стража Готэма в нем сыграл Роберт Лоури, известный по знаменитому «Знаку Зорро» Рубена Мамуляна. Он вошел в историю как исполнитель роли Бэтмена с самым странным внешним видом — специфический костюм добавлял Лоури пару десятков килограммов, из-за чего экшн-сцены выглядели странно.
Адам Уэст — сериал «Бэтмен» (1966)
Главную роль в сериале канала ABC «Бэтмен» Адам Уэст получил благодаря рекламе напитка Nesquik — будущий продюсер шоу заметил его в образе шпиона. В 1966 году актер дебютировал в «Бэтмене» и впоследствии неоднократно возвращался к работе над персонажем — на его счету также полнометражный фильм и озвучка нескольких мультфильмов о супергерое. В 2000 году он прославился озвучиванием мэра Адама Веста (карикатурной версии самого себя) в мультсериале «Гриффины».
Майкл Китон и Ким Бейсингер в кадре из фильма «Бэтмен», 1989 год
Вэл Килмер — фильм «Бэтмен навсегда» (1995)
Создатель Бэтмена Боб Кейн, который был творческим консультантом ленты, назвал работу Килмера лучшим экранным воплощением супергероя на тот момент. За этот фильм актер получил свой первый крупный гонорар в размере $7 млн. Но Килмеру не удалось удержать роль надолго: по одной из версий, на съемках он продемонстрировал токсичность, и в следующий фильм его уже не пригласили. Сам актер долгие годы говорил, что не возвращался к роли из-за плотного расписания, — а в 2020-м заявил, что персонаж просто был ему неинтересен.
Затем он снялся в фильме «Схватка» и был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана». Последующие работы актера были провальными, и его карьера пошла на спад — плюс ко всему он заболел раком гортани и потерял голос. В 2020 году Килмер снялся в одной из главных ролей в фильме «Золотая жила» (его озвучил актер за кадром), а в 2021-м компания Sonantik с помощью ИИ воссоздала голос артиста благодаря репликам из его старых фильмов.
Джордж Клуни — фильм «Бэтмен и Робин» (1997)
В худшем «Бэтмене» главную роль сыграл Джордж Клуни. Несмотря на внушительный каст (Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун, О'Доннелл) и Джоэла Шумахера в режиссерском кресле, лента получила множество номинаций на «Золотую малину», а сам Клуни назвал ее «напрасной тратой денег».
Кристиан Бэйл — фильм «Темный рыцарь» (2008)
Главная роль в трилогии Кристофера Нолана о «Темном рыцаре» закрепила за Кристианом Бэйлом статус звезды первой величины. Интересно, что Нолана и Бэйла поначалу критиковали за их слишком серьезный подход к образу Брюса Уэйна.
«Когда я говорил, что мы делаем фильм про Бэтмена, но серьезного, сотни людей смеялись надо мной и говорили: «Ничего не получится». Так что я рад быть частью трилогии, которая доказала, что они были неправы», — говорил Бэйл в 2022 году в интервью Washington Post.
В 2021-м эксперты журнала NME назвали Бэйла лучшим исполнителем роли Бэтмена в экранизациях комиксов о супергерое.
Бен Аффлек — фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
Двукратный обладатель «Оскара» (как сценарист и режиссер) Бен Аффлек исполнил роль Уэйна в двух лентах Зака Снайдера — обе получились посредственными. Фанаты были против кандидатуры Аффлека, но подписей в петиции оказалось недостаточно для его отстранения от роли. Несмотря на первоначальный скептицизм фанатов и критиков, актерская игра Аффлека была оценена высоко — негативные отзывы были адресованы только создателям фильма.
Позже Аффлек вернулся к роли Бэтмена в фильмах «Отряд самоубийц» и «Лига Справедливости».
Роберт Паттинсон — фильм «Бэтмен» (2022)
При создании персонажа режиссер Мэтт Ривз решил отойти от образа плейбоя и светского льва — вдохновившись Куртом Кобейном, он сделал Бэтмена мрачным отшельником. Звезда «Сумерек» Паттинсон идеально подошел на эту роль — несмотря на то, что многие восприняли его кандидатуру негативно.
В марте 2022 года лента вышла в мировой прокат, в ходе которого заработала $770 млн, став седьмой самой кассовой картиной года. В начале 2023-го Ривз подтвердил, что снимает сиквел «Бэтмена» с Паттинсоном.
Постер к фильму «Бэтмен» (2022)
Супергеройский фильм «Бэтмен» режиссера Тима Бертона по комиксам DC вышел 23 июня 1989 года. Перед премьерой Warner Bros. провела большую рекламную кампанию, которая подогрела интерес публики — тем летом о боевике про крылатого мстителя говорили все. Уже в первый уикенд стало ясно, что мрачная картина Бертона оказалась успешной. Фильм получил положительные отзывы критиков и собрал в прокате внушительные $411,6 млн. В 1990 году картина получила «Оскар» — правда, только за лучшие декорации.
До получения роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен» Майкл Китон был известен как комедийный актер. В 1992 году он снялся в сиквеле «Возвращение Бэтмена», а затем дистанцировался от роли почти на 30 лет.
В 2014 году Китон сыграл полузабытого актера Риггана Томпсона в «Бердмене». Участие в картине стало новым витком славы в карьере актера, который был отмечен премией «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл», а также получил номинации на «Оскар» и BAFTA. А в 2023 году Китон вернулся к Бэтмену, сыграв его в фильме «Флэш».
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