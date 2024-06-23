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От Китона до Паттинсона: кто играл Бэтмена в кино

Фильм «Бэтмен» Тима Бертона вышел 35 лет назад

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Супергеройский фильм «Бэтмен» режиссера Тима Бертона по комиксам DC вышел 23 июня 1989 года. Перед премьерой Warner Bros. провела большую рекламную кампанию, которая подогрела интерес публики — тем летом о боевике про крылатого мстителя говорили все. Уже в первый уикенд стало ясно, что мрачная картина Бертона оказалась успешной. Фильм получил положительные отзывы критиков и собрал в прокате внушительные $411,6 млн. В 1990 году картина получила «Оскар» — правда, только за лучшие декорации.

До получения роли Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен» Майкл Китон был известен как комедийный актер. В 1992 году он снялся в сиквеле «Возвращение Бэтмена», а затем дистанцировался от роли почти на 30 лет.

В 2014 году Китон сыграл полузабытого актера Риггана Томпсона в «Бердмене». Участие в картине стало новым витком славы в карьере актера, который был отмечен премией «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл», а также получил номинации на «Оскар» и BAFTA. А в 2023 году Китон вернулся к Бэтмену, сыграв его в фильме «Флэш».

Кто еще играл Бэтмена в кино — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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