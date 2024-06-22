22 июня 2024, 21:56 Фото Арест Тимберлейка, Путин в Северной Корее: 13 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Стюарды задерживают выбежавшего на поле фаната во время матча между сборными Словении и Сербии на Чемпионате Европы по футболу, Мюнхен, Германия, 20 июня 2024 года Глава КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в автомобиле «Аурус», 19 июня 2024 года Дерево тушат во время лесных пожаров в Кици, Греция, 19 июня 2024 года Футболист сборной Франции Киллиан Мбаппе в маске после травмы носа во время матча со сборной Австрии на Чемпионате Европы по футболу, Лейпциг, Германия, 20 июня 2024 года Премьер-министр Великобритании Риши Сунак держит лобстеров во время прогулки на лодке с депутатом парламента Западного Девона Джеффри Коксом в Кловелли, Великобритания, 18 июня 2024 года Люди стоят перед вентилятором возле Колизея во время жары в Риме, Италия, 21 июня 2024 года Последствия непогоды в Москве, 20 июня 2024 года Магшот певца и актера Джастина Тимберлейка, задержанного за вождение в нетрезвом виде, Нью-Йорк, 18 июня 2024 года Участницы театрального шоу в женской исправительной колонии №10 в Приморском крае, 21 июня 2024 года Люди собирают мусор на пляже в Акахутле, Сальвадор, 19 июня 2024 года Президент Франции Эммануэль Макрон в отражении очков во время мемориальной церемонии, посвященной генералу Шарлю де Голлю, 18 июня 2024 года Посетительница королевских скачек в Аскоте, Великобритания, 18 июня 2024 года Столкновение фанатов сборной Турции и Грузии перед матчем в Дортмунде на Чемпионате Европы по футболу, Германия, 18 июня 2024 года Военный парад, цветы и портреты Путина: как Пхеньян встретил президента России Пережил отца всего на год: умер модельер Егор Зайцев Дело в шляпке: самые яркие посетители королевских скачек в Аскоте Двое погибших и более 10 пострадавших: последствия урагана в Москве Чемпионат Европы по футболу в Германии, визит Путина в КНДР, магшот Джастина Тимберлейка и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?