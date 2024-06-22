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Арест Тимберлейка, Путин в Северной Корее: 13 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Чемпионат Европы по футболу в Германии, визит Путина в КНДР, магшот Джастина Тимберлейка и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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