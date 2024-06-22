Гламурная стерва, премьер-министр, неверная жена. Кого сыграла Мэрил Стрип
close
Мэрил Стрип, 1983 год
«Охотник на оленей» (1978)
Фильм режиссера Майкла Чимино стал вторым полнометражным в фильмографии Мэрил Стрип — и принес ей номинацию на премию «Оскар». Картина рассказывает о судьбе американцев русского происхождения, отправившихся на войну во Вьетнаме (фильм вышел через несколько лет после ее окончания). Стрип досталась роль Линды, невесты одного из друзей — его воплотил на экране Кристофер Уокен. Партнером молодой актрисы по площадке стал также Роберт Де Ниро, сыгравший влюбленного в нее Майкла.
Несмотря на то, что в 1979 году «Охотник на оленей» получил «Оскар» как лучший фильм, он вызвал неоднозначную реакцию критиков и публики. Многие сочли, что тема войны во Вьетнаме отображена в картине недостоверно. Тем не менее по сей день «Охотник на оленей» считается великим фильмом.
«Крамер против Крамера» (1979)
Над этой драмой о семейной паре, проходящей через развод и борьбу за опеку над сыном, Мэрил Стрип работала лишь 12 съемочных дней. Однако именно она принесла актрисе первый «Оскар». Стрип исполнила в картине роль Джоанны Крамер, оставившей мужа и сына, чтобы найти себя, и вернувшейся в их жизнь через полгода более счастливой — с намерением забрать ребенка. Супруга, который учился воспитывать мальчика в одиночку, сыграл Дастин Хоффман.
Поначалу Мэрил Стрип прочили на другую, менее значительную роль, но актриса смогла убедить режиссера, продюсера и самого Хоффмана попробовать ее в качестве Джоанны.
«Женщина французского лейтенанта» (1981)
В картине по одноименному роману Джона Фаулза присутствуют две параллельные сюжетные линии. Первая — благородного палеонтолога Чарльза (Джереми Айронс), странным образом влюбившегося в «падшую женщину» Сару Вудраф (Мэрил Стрип), которая безнадежно ждет главного мужчину своей жизни, французского военного (действие происходит в викторианской Англии). Вторая линия — актеров Анны и Майка, которые играют роли Чарльза и Сары в кино и влюбляются друг в друга по-настоящему.
«Выбор Софи» (1982)
В этой экранизации одноименного романа Уильяма Стайрона, снятой режиссером Аланом Пакулой, Мэрил Стрип досталась главная роль — польской эмигрантки Софи Завистовской, живущей в Бруклине с возлюбленным, Натаном Ландау. Действие происходит в 1947 году — и по ходу развития сюжеты раскрываются страшные тайны прошлого женщины, бежавшей из Европы.
Отец Софи, в конце 30-х выступавший с антисемитских позиций, ее участие в рядах Сопротивления, за которое Софи вместе с семьей отправили в концлагерь, наконец, жуткая судьба детей, — все это хранит память главной героини.
Автор романа Уильям Стайрон воображал, что образ Софи на экране должна воплотить Урсула Андресс. Алан Пакула поначалу выбрал норвежскую актрису Лив Ульманн. Однако Мэрил Стрип отчаянно хотела получить эту роль — тайно раздобыв копию сценария, она буквально бросилась под ноги режиссеру с просьбой посмотреть ее пробы. Итогом стал второй «Оскар».
«Из Африки» (1985)
Действие мелодрамы Сидни Поллака происходит в Кении в первой половине XX века, когда она еще считалась частью Британской Восточной Африки. Это снова щемящая история любви с Мэрил Стрип в главной роли. Здесь она играет датскую баронессу Карен фон Бликсен-Финеке, приехавшую с мужем в Африку в надежде основать там ферму. Мечта не сбывается, но героиня встречает охотника Дэнниса Финча Хаттона в исполнении Роберта Редфорда. После того, как баронесса уличает мужа в неверности, у нее завязывается роман с Дэннисом.
За эту роль Мэрил Стрип в очередной раз была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, но не получила награду.
«Открытки с края бездны» (1990)
Сценарий для этой комедийной драмы написала актриса Кэрри Фишер — история получилась отчасти автобиографической. Главная героиня, актриса Сьюзан Вейл, срывает съемки фильма из-за пристрастия к наркотикам, попадает в реабилитационный центр, выясняет отношения с матерью — известной певицей, заводит роман с продюсером, который оказывается ей неверен… Роль артистки, переживающей все эти перипетии, досталась Мэрил Стрип, а ее мать сыграла Ширли Макклейн.
«Смерть ей к лицу» (1992)
Здесь Мэрил Стрип продемонстрировала дар комической актрисы в полной мере — вместе с коллегами по съемочной площадке Голди Хоун и Брюсом Уиллисом. Стрип сыграла в картине известную актрису Мэдлин Эштон, которая отбила у подруги-писательницы Хелен Шарп жениха, пластического хирурга по имени Эрнест. Проходят годы, Хелен пережила депрессию, практически возродилась к новой жизни и прекрасно выглядит, а Эрнест, теперь уже бывший хирург, только раздражает Мэдлин.
Секрет красоты бывшей подруги оказался в таинственном эликсире, который принимает актриса. Выясняется, что эликсир работает и после смерти.
Режиссером картины стал Роберт Земекис, прославившийся франшизой «Назад в будущее». Хотя здесь речь о будущем не шла, фильм оказался технически сложным из-за визуальных эффектов. За них картина и получила свой «Оскар».
«Мосты округа Мэдисон» (1995)
И вновь Мэрил Стрип сыграла в мелодраме о страстной любви. На этот раз — в картине Клинта Иствуда, в которой он же и исполнил главную роль.
Разбирая архив умершей матери Франчески, брат и сестра Майкл и Кэролин обнаруживают, что много лет назад у нее случился страстный роман длиной в четыре дня — пока дети с отцом были в отъезде. Любовником женщины, роль которой исполнила Мэрил Стрип, стал фотограф, проезжавший мимо их дома, — он снимал крытые мосты округа Мэдисон, а она вызвалась их показать.
Фильм выпустила продюсерская компания Amblin Entertainment, основанная Стивеном Спилбергом. Изначально он был против того, чтобы главная роль в картине досталась Мэрил Стрип, однако Клинт Иствуд настоял на своем.
«Часы» (2002)
«Оскар» за участие в экранизации одноименного романа Майкла Каннингема ушел к Николь Кидман, исполнившей роль писательницы Вирджинии Вульф — и неузнаваемой из-за накладки для носа. Мэрил Стрип же сыграла девушку из 21 века Клариссу Вон (тезку героини романа Вульф «Миссис Дэллоуэй»), которая готовится к вечеринке в честь своего лучшего друга, больного СПИДом поэта, за которым она ухаживает уже много лет.
В 2003 году картина собрала девять номинаций на «Оскар» — в том числе за лучший фильм и лучшую музыку, написанную Филипом Глассом.
«Дьявол носит Prada» (2006)
Одна из программных ролей в фильмографии Мэрил Стрип, принесшая ей многочисленные номинации и премию «Золотой глобус» в качестве лучшей актрисы. В картине она сыграла гламурную и деспотичную Миранду Пристли, главного редактора журнала «Подиум» — образ героини изначально был вдохновлен главредом Vogue Анной Винтур.
Картина была снята по одноименному роману писательницы Лорен Вайсбергер, которая в свое время работала в Vogue под началом Винтур. Права на съемки компания 20th Century Fox выкупила еще до публикации книги, однако зеленый свет проекту дали только после того, как на роль Миранды Пристли утвердили Мэрил Стрип.
«Мамма Mia!» (2008)
В музыкальной комедии, основанной на песнях группы ABBA, Мэрил Стрип, которая в ранней юности обучалась оперному пению, смогла в полной мере показать свои вокальные данные.
Действие картины происходит на выдуманном греческом острове, где американка Софи Шеридан (Аманда Сейфрид) перед свадьбой пытается выяснить, кто ее настоящий отец. Для этого она позвала троих предполагаемых отцов, ничего не сказав своей матери Донне — ее и играет Мэрил Стрип.
Как признавалась сама актриса, она была фанаткой мюзикла «Мамма Mia!» 1999 года — Стрип посмотрела его в сентябре 2001 года на Бродвее и сочла настоящим гимном жизни на фоне ужаса 11 сентября.
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009)
В биографической комедийной драме Мэрил Стрип сыграла Джулию Чайлд, автора знаменитой кулинарной книги «Уроки французской кулинарии». Картина описывает жизнь Джулии Чайлд в Париже 50-х, проблемы в отношениях с мужем, ее работу над кулинарной школой Le Cordon Bleu и книгой для американских домохозяек.
Параллельно в фильме описывается судьба американки Джули Пауэлл, которая, стремясь раскрасить свои серые будни, берется вести кулинарный блог и приготовить в течение года все 524 блюда по рецептам из книги.
За эту картину Мэрил Стрип в очередной раз номинировали на «Оскар» как лучшую актрису. Награду она не получила, зато была премирована «Золотым глобусом» и BAFTA в той же категории.
«Железная леди» (2011)
В этой биографической драме Стрип сыграла саму «железную леди» — бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Она показала жизнь политика уже после отставки — в изображении Мэрил Стрип Тэтчер разговаривает с покойным мужем, борясь с деменцией. Тэтчер вспоминает о начале своей политической карьеры, о том, как пробивалась в лидеры Консервативной партии, о знакомстве с мужем. Соглашаясь выйти за Дэнниса Тэтчера Маргарет Робертс (девичья фамилия премьер-министра) предупреждает, что не будет примерной домохозяйкой. «Не хочу умереть, намывая чайную чашку», — говорит она. В конце картины, борясь с призраком мужа, она моет чашку.
При подготовке к роли Маргарет Тэтчер Мэрил Стрип отсидела одну сессию в британской Палате общин в январе 2011 года — ей нужно было посмотреть, как ведут себя парламентарии.
«Август: Графство Осейдж» (2013)
В трагикомедии о похоронах исчезнувшего главы семьи Уэстон Мэрил Стрип воплотила его вдову — больную раком ротовой полости, но не переставшую курить и горстями глотающую транквилизаторы.
Сюжет картины пересказывать совершенно бессмысленно — как это обычно бывает с семейными драмами. Все смеются, плачут, ссорятся, мирятся, рассказывают семейные тайны одним родственникам — и скрывают их от других. Дочь героини Мэрил Стрип сыграла Джулия Робертс. Также в картине приняли участие Бенедикт Камбербэтч, Юэн Макгрэгор и Джульетт Льюис.
«Примадонна» (2016)
В картине, действие которой происходит в 1944 году, Мэрил Стрип сыграла 74-летнюю светскую львицу Флоренс Фостер Дженкинс – при полном отсутствии слуха и голоса она решила стать оперной певицей. У нее есть возможности нанять первоклассных педагогов, импресарио и пианиста — артистка готовится к концерту. Того, что она совершенно не умеет петь, Флоренс Фостер Дженкинс — к слову, это реальная женщина, — совершенно не замечает. А ее окружение поначалу умудряется создавать видимость успеха и популярности певицы.
При подготовке к роли Мэрил Стрип была вынуждена взять уроки вокала, чтобы научиться петь плохо. Режиссер картины Стивен Фрирз отмечал: «Вы сумеете спеть плохо, только если вы хорошо поете».
Мерил Стрип с почетной Золотой пальмовой ветвью на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, Франция, 2024 год
Голливудской звезде Мэрил Стрип 22 июня исполнилось 75 лет. Ее считают одной из лучших актрис своего поколения — это подтверждается как минимум количество номинаций на самые престижные кинонаграды. Стрип была номинирована на «Оскар» 21 раз (и получила награду три раза), а на «Золотой глобус» — 33 раза (победив восемь раз).
Мэрил Стрип родилась в городе Саммит штата Нью-Джерси, ее мать была художницей, а отец работал в фармацевтике. Неловкий кудрявый ребенок в очках, она с детства любила устраивать представления на камеру, в 12 лет начала брать уроки оперного вокала, была чирлидером, играла в школьном театре, с юности умела имитировать акценты и легко запоминала текст.
Мэрил Стрип в 1975 году закончила драматическую школу при Йельском университете и начала играть в театре. Но уже в 1976 году, увидев Роберта Де Ниро в фильме «Таксист», поняла, что хочет быть актрисой такого же масштаба — и начала ходить на кинопробы.
Успех к ней пришел практически мгновенно. «Газета.Ru» — о 15 лучших ролях Мэрил Стрип, хотя на самом деле их гораздо больше.