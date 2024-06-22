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Гламурная стерва, премьер-министр, неверная жена. Кого сыграла Мэрил Стрип

Мэрил Стрип исполнилось 75 лет

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Голливудской звезде Мэрил Стрип 22 июня исполнилось 75 лет. Ее считают одной из лучших актрис своего поколения — это подтверждается как минимум количество номинаций на самые престижные кинонаграды. Стрип была номинирована на «Оскар» 21 раз (и получила награду три раза), а на «Золотой глобус» — 33 раза (победив восемь раз).

Мэрил Стрип родилась в городе Саммит штата Нью-Джерси, ее мать была художницей, а отец работал в фармацевтике. Неловкий кудрявый ребенок в очках, она с детства любила устраивать представления на камеру, в 12 лет начала брать уроки оперного вокала, была чирлидером, играла в школьном театре, с юности умела имитировать акценты и легко запоминала текст.

Мэрил Стрип в 1975 году закончила драматическую школу при Йельском университете и начала играть в театре. Но уже в 1976 году, увидев Роберта Де Ниро в фильме «Таксист», поняла, что хочет быть актрисой такого же масштаба — и начала ходить на кинопробы.

Успех к ней пришел практически мгновенно. «Газета.Ru» — о 15 лучших ролях Мэрил Стрип, хотя на самом деле их гораздо больше.

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