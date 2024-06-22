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Музыкант с «оранжевым настроением»: Владимиру Шахрину — 65

Основателю рок-группы «Чайф» Владимиру Шахрину исполняется 65 лет

«Нам даже в голову не приходило, что мы можем стать популярным коллективом, где-то выступать, что песни будут звучать по радио, что выйдет пластинка. Все наши школьные фантазии были на уровне: «А вот хорошо бы нам такие колонки». Или: «А вот видели на пластинке такой микрофон? Как круто смотрится». И мы начинали придумывать», — вспоминал в интервью Владимир Шахрин.

22 июня одному из основателей культовой рок-группы «Чайф» исполняется 65 лет. Простой парень из Екатеринбурга, Владимир Шахрин сколотил группу вместе с друзьями еще в школе. Сам он считает датой основания «Чайф» 1976 год, хотя впервые под своим названием коллектив выступил только в 1985-м. За ним, кстати, стоит целая история, которую Шахрин часто рассказывает:

«Тогда Вадик Кукушкин впервые произнес слово «чай-ф», которое относилось к тому напитку, который мы заваривали в кофеварке «Бодрость», засыпая туда чайную заварку. Это называлось собраться на «чай-ф».

Поначалу юные музыканты относились к репетициям несерьезно, но со временем «Чайф» превратилась из школьного коллектива в настоящую рок-группу. Шахрин вместе с товарищами написал десятки хитов — знакомые всей стране «Аргентина — Ямайка – 5:0», «Оранжевое настроение», «Никто не услышит (Ой-йо)», «17 лет», «Поплачь о нем» и другие.

Несмотря на возраст, уходить со сцены Владимир Шахрин пока не планирует. В недавнем интервью музыкант поделился, что в 2025-м группа хочет выпустить новый альбом из 11 песен и отправиться в юбилейный тур в честь 40-летия коллектива. Про себя Шахрин говорит, что довольно часто ощущает себя счастливым человеком, и раскрывает, что для него значит это счастье:

«Я думаю, быть любимым и заниматься любимым делом, и любить кого-то — это и есть такой самый простой рецепт счастья».

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