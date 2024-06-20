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Двое погибших и более 10 пострадавших: последствия урагана в Москве

Два человека погибли и не менее 14 пострадали во время урагана в Москве

Ураган «Эдгар» накрыл столицу днем 20 июня — сильный ветер повалил деревья, снес рекламные щиты, заборы и мусорные баки. По последним данным, в Москве и Подмосковье упали больше 200 деревьев, повреждены более 30 автомобилей. Городские службы ликвидируют последствия непогоды.

СМИ сообщают, что из-за урагана погибли как минимум два жителя столицы. На одного из них обрушились строительные леса, другого придавило деревом. Мужчине вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков. Также известно о 14 пострадавших, среди которых есть ребенок. Многие из них получили тяжелые травмы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «Эдгар» стихнет к вечеру, осадки сократятся и изменится направление ветра. Из-за этого в столице похолодает — температура опустится до 14-16°C.

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