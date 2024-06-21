Звездный Лорд, дрессировщик динозавров и еще 6 ролей Криса Пратта

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Актеру Крису Пратту исполнилось 45 лет

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Американский актер Крис Пратт родился 21 июня 1979 года в Вирджинии, штат Миннесота. Его мать Кэти работала в супермаркете, а отец Дэн трудился на золотой шахте, после чего начал ремонтировать дома. Детство и юность Пратта прошли в Вашингтоне. В школе он занимался борьбой и толканием ядра.

Будущий актер бросил колледж в середине первого семестра. Он работал продавцом билетов и стриптизером, а позднее оказался бездомным на одном из гавайских островов Мауи. Там он ночевал в фургоне и палатке на пляже. В интервью The Independent Крис назвал остров «прекрасным местом для бездомных»: «Мы работали минимальное количество часов — ровно столько, чтобы оплатить бензин, еду и рыболовные принадлежности». Во время своего пребывания на Мауи Пратт также работал в христианской миссионерской организации «Евреи за Иисуса».

Когда 19-летний Крис разносил еду в одном из ресторанов острова, его заметила актриса Рэй Дон Чонг. Благодаря этому знакомству в 2001 году Пратт получил свою первую роль в сериале «Любовь вдовца», а затем его пригласили в сериал «Одинокие сердца». В большом кино актер дебютировал в 2005 году, снявшись в фильме «Freeвольная жизнь».

Наиболее важными работами в карьере Пратта стали «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры». Он также известен как актер озвучания мультфильмов «Лего Фильм», «Вперед», «Братья Супер Марио в кино», «Гарфилд в кино» и других. В начале 2024 года стало известно, что Пратт снимется в новом фантастическом триллере режиссера Тимура Бекмамбетова «Милосердие» — у них уже был опыт сотрудничества в картине «Особо опасен».

Помимо актерской деятельности Пратт интересен публике своей личной жизнью. С 2018 года он состоит в отношениях с дочерью Арнольда Шварценеггера — писательницей Кэтрин Шварценеггер. В 2019 году влюбленные поженились, а в августе 2020-го у них родилась дочь Лайла Мария. Через два года у них появилась вторая дочь Элоиз Кристина.

К юбилею Криса Пратта «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.

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