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Пережил отца всего на год: умер модельер Егор Зайцев

Умер модельер Егор Зайцев, единственный сын Вячеслава Зайцева

После долгой борьбы с раком умер модельер Егор Зайцев — единственный сын известного кутюрье Вячеслава Зайцева. Ему было 64 года (его отец умер в 85). Об онкологическом заболевании Егора Зайцева стало известно только в этом году: сначала нашли опухоль в толстом кишечнике, затем в легких и печени. Больной согласился на химиотерапию, что вызвало свои побочные эффекты. В начале июня Зайцева госпитализировали в тяжелом состоянии, подключили к ИВЛ.

«В последние месяцы Егор фактически не вылезал из больниц. Из-за этого он даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье [отца Зайцева]», — говорят знакомые.

У Зайцева-младшего были сложные отношения с отцом. Егор родился в 1960 году, в его восемь лет родители развелись, и мальчик рос с мамой-художницей, общаясь с папой лишь по телефону. В 1983 году окончил Московской государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина. Увлекался модой, как и отец, стал членом Российской академии художеств. Однако это не наладило отношения с Зайцевым-старшим.

«Вячеслав считал, что работает для людей, а Егор — ради идеи, и не важно, нужны его модели кому-то или нет», — отмечали СМИ.

К тому же, Егор был байкером и старался везде соответствующе одеваться. Состоял в легендарном клубе «Ночные волки». В движении байкеров он отличался необычным стилем, которому следовал, несмотря на критику. Работал в Московском доме моды Slava Zaitsev.

«В начале 80-х я познакомился с идеологом «волков» Хирургом. До этого я не знал, что такое «косуха». Когда мир байкерства для меня только открылся, иронии со стороны ортодоксов движения было не мало, в том числе и по поводу моих белых носков и попсовых кроссовок. Да и сегодня далеко не все разделяют мое пристрастие к ярким краскам, которыми я разбавляю «байкерскую классику»: люблю желтые штаны, белые шорты, гавайские рубахи, смешные шапки», — описывал Зайцев.

Перед смертью отца Егор старался помириться с ним, а после даже из больницы до последнего руководил установкой его памятника.

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