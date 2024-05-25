Слезы «Динамо», радость «Зенита»: как прошел финал чемпионата России по футболу

Драматичная развязка 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), перед которым сразу три команды («Краснодар», «Динамо» и «Зенит») имели возможность занять первое место в турнирной таблице, состоялась на 84-й минуте матча в Санкт-Петербурге, где местная команда принимала «Ростов».

Бразильский вингер сине-бело-голубых Артур нанес плотный удар по воротам ростовчан, однако голкипер Сергей Песьяков допустил серьезную ошибку и отбил мяч в сетку. После этого гола «Зенит» вышел вперед и смог удержать преимущество, в то время как в параллельном матче «Краснодар» вел в счете у «Динамо». Московской команде было достаточно ничьей, чтобы выиграть первое за 48 лет чемпионство, однако команда Марцела Лички так и не смогла забить, заняв по итогам сезона лишь третью строчку. «Быки», удержав победу, впервые в истории выиграли серебряные медали чемпионата России.

Как проходили финальные матчи Российской премьер-лиги — в фотогалерее «Газеты.Ru».