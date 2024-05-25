Слезы «Динамо», радость «Зенита»: как прошел финал чемпионата России по футболу
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы команды в матче с «Ростовом» на церемонии награждения в Санкт-Петербурге, 25 мая 2024 года
Вратарь Игорь Лещук («Динамо») после пропущенного гола во время матча с футбольным клубом «Краснодар» на чемпионате России по футболу, Краснодар, 25 мая 2024 год
Игроки футбольного клуба «Зенит», победившие в чемпионате России по футболу сезона 2023/2024 среди клубов Премьер-лиги, на церемонии награждения в Санкт-Петербурге, 25 мая 2024 года
Джон Кордоба («Краснодар») и Лукас Оласа («Краснодар») во время матча с футбольным клубом «Динамо» на чемпионате России по футболу, Краснодар, 25 мая 2024 года
Игроки «Зенита» радуются голу во время матча с футбольным клубом «Ростов» на чемпионате России по футболу, Краснодар, 25 мая 2024 год
Муми Нгамале («Динамо») во время матча с футбольным клубом «Краснодар» на чемпионате России по футболу, Краснодар, 25 мая 2024 года
Игроки футбольного клуба «Зенит», победившие в чемпионате России по футболу сезона 2023/2024 среди клубов Премьер-лиги, на церемонии награждения в Санкт-Петербурге, 25 мая 2024 года
Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов радуется победе в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо», 25 мая 2024 года
Болельщик ФК «Динамо» после окончания матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы команды в матче с «Ростовом» на церемонии награждения в Санкт-Петербурге, 25 мая 2024 года
Болельщики «Динамо» смотрят трансляцию матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва)на хоккейной «ВТБ Арене» в Москве, 25 мая 2024 года
Главный судья Сергей Карасев (в центре) в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Болельщики «Динамо» смотрят трансляцию матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва)на хоккейной «ВТБ Арене» в Москве, 25 мая 2024 года
Игрок ФК «Динамо» Фёдор Смолов после окончания матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Игроки «Зенита» радуются голу во время матча с футбольным клубом «Ростов» на чемпионате России по футболу, Краснодар, 25 мая 2024 год
Игрок ФК «Динамо» Диего Лаксальт после окончания в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
8691911 25.05.2024 Игрок ФК «Зенит» Артур радуется победе в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону), 25 мая 2024 года
Болельщица «Динамо» смотрит трансляцию матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва)на хоккейной «ВТБ Арене» в Москве, 25 мая 2024 года
Игроки после окончания матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Болельщицы «Динамо» смотрят трансляцию матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва)на хоккейной «ВТБ Арене» в Москве, 25 мая 2024 года
Игрок ФК «Зенит» Страхиня Эракович радуется победе в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону), 25 мая 2024 года
Игроки ФК «Краснодар» радуются забитому мячу в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Вратарь ФК «Динамо» Игорь Лещук в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Игрок ФК «Краснодар» Джон Кордоба в матче 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий во время матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года
Драматичная развязка 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), перед которым сразу три команды («Краснодар», «Динамо» и «Зенит») имели возможность занять первое место в турнирной таблице, состоялась на 84-й минуте матча в Санкт-Петербурге, где местная команда принимала «Ростов».
Бразильский вингер сине-бело-голубых Артур нанес плотный удар по воротам ростовчан, однако голкипер Сергей Песьяков допустил серьезную ошибку и отбил мяч в сетку. После этого гола «Зенит» вышел вперед и смог удержать преимущество, в то время как в параллельном матче «Краснодар» вел в счете у «Динамо». Московской команде было достаточно ничьей, чтобы выиграть первое за 48 лет чемпионство, однако команда Марцела Лички так и не смогла забить, заняв по итогам сезона лишь третью строчку. «Быки», удержав победу, впервые в истории выиграли серебряные медали чемпионата России.
Как проходили финальные матчи Российской премьер-лиги — в фотогалерее «Газеты.Ru».