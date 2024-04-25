Не только Бриджит Джонс: самые яркие роли Рене Зеллвегер

Американской актрисе, обладательнице двух «Оскаров», четырех «Золотых глобусов» и даже одной номинации на «Грэмми» Рене Зеллвегер 25 апреля исполняется 55 лет. Зеллвегер родилась в Техасе в семье норвежки с саамскими корнями и выходца из Швейцарии. Она закончила университет в Остине, изучала английскую литературу и планировала стать журналисткой — но однажды случайно оказалась на университетской театральной сцене.

В 1993 году Зеллвегер попала в кино — в независимой картине «Под кайфом и в смятении» ее даже не включили в титры, но направление жизни было задано.

Путь актрисы не был простым — взлет в 2000-е, потом многолетняя пауза, которую Зеллвегер взяла на фоне профессиональных неудач (она признавалась позже, что в тот момент ненавидела даже звук своего голоса). А в 2016 году звезда вернулась на экраны в роли своей самой знаменитой, самой обаятельной и самой запоминающейся героини — Бриджит Джонс. И перезапустила свою карьеру.

Сегодня Рене Зеллвегер открывается зрителям с новыми сторонами своего актерского таланта. А «Газета.Ru» составила список самых запоминающихся ее ролей.