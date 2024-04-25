25 апреля 2024, 18:14
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Не только Бриджит Джонс: самые яркие роли Рене Зеллвегер
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Актриса Рене Зеллвегер, 2009 и 2022 год
«Техасская резня бензопилой 4: Новое поколение» (1994)
Классический слэшер стал первой крупной киноработой не только для Рене Зеллвегер, сыгравшей героиню по имени Дженни, но и Мэттью Макконахи, которому досталась роль убийцы Вилмера. Что, впрочем, не особо помогло фильму в плане положительных отзывов.
«Джерри Магуайер» (1996)
Эта картина оказалась для Рене Зеллвегер настоящим прорывом — в ней она сыграла Дороти Бойд, возлюбленную Джерри Магуайера в исполнении Тома Круза. Продюсеры рассматривали на роль Дороти Кэмерон Диас, Дженнифер Лопес, Бриджит Фонду, Вайнону Райдер, Уму Турман. Но досталась она никому не известной Зеллвегер.
«Сестричка Бетти» (1999)
Здесь героиней Зеллвегер стала официантка по имени Бетти Сайзмур, которая стала свидетельницей убийства мужа и потеряла рассудок. За эту работу Зеллвегер получила «Золотой глобус» как лучшая актриса мюзикла или комедии.
«Я, снова я и Ирэн» (2000)
В комедии братьев Фаррелли партнером Зеллвегер стал Джим Кэрри, с которым она была помолвлена с 1999 по 2000 год. Актриса сыграла нарушительницу ПДД Ирэн, спасающуюся от мафии. Кэрри досталась роль полицейского, в котором живут две личности – и который тоже оказался под прицелом преступников.
«Дневник Бриджит Джонс» (2001)
Роль Бриджит Джонс, героини фильма по одноименному роману Хелен Филдинг, позволила Зеллвегер стремительно оказаться в числе голливудских звезд первой величины. А утверждали ее с трудом: актриса не имела ничего общего с Бриджит — у нее не было лишнего веса, она не курила и не была англичанкой. При подготовке к роли Зеллвегер набрала 9 кг, освоила акцент, характерный для юго-востока Англии, научилась курить сигареты на травах и прошла стажировку в лондонском издательстве.
«Белый Олеандр» (2002)
В этом переплетении тяжелых женских судеб Рене Зеллвегер досталась роль доброй приемной матери по имени Клэр Ричардс. На съемочной площадке одной из ее партнерш стала Мишель Пфайффер.
«Чикаго» (2002)
В культовом мюзикле «Чикаго» Зеллвегер сыграла Рокси Харт, домохозяйку, мечтающую о карьере на Бродвее, но арестованную за убийство любовника. Эта роль принесла ей номинацию на «Оскар» как лучшей актрисе и премию «Золотой глобус» в той же категории.
«Холодная гора» (2003)
В этой драме, действие которой происходит в США времен Гражданской войны, Зеллвегер досталась роль второго плана — ее героиня по имени Руби Тьюс, бойкая и хозяйственная девушка, помогает не умереть от голода хозяйке имения Аде (Николь Кидман).
«Мисс Поттер» (2006)
В биографической драме Криса Нунана Зеллвегер сыграла главную героиню — детскую писательницу и иллюстратора Беатрис Поттер. Партнером актрисы по съемочной площадке стал Юэн Макгрегор, на тот момент только-только закончивший с великой трилогией «Звездные войны».
«Джуди» (2019)
После долгого перерыва в карьере и череды неудач, которую не то чтобы перебил даже выход продолжения «Бриджит Джонс» в 2016 году, Рене Зеллвегер блестяще выступила в биографическом фильме о трагической судьбе актрисы Джуди Гарланд — «Джуди». Игра Рене потрясла критиков — в итоге за эту работу она получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
«Кое-что о Пэм» (2022)
В 2022 году на экраны вышел мини-сериал «Кое-что о Пэм», в котором Зеллвегер сыграла зловещую героиню по имени Пэм Хапп. Для того, чтобы изобразить персонажа с лишним весом, она не стала намеренно толстеть, поскольку прежние эксперименты с фигурой серьезно навредили ее здоровью. Внешность актрисы была радикально изменена специальным «полнящим» костюмом.
Рене Зеллвегер, 2006 год
Рене Зеллвегер и ее статуэтка «Оскар» за главную роль в фильме «Джуди», 2020 год
Рене Зеллвегер, 2022 год
Американской актрисе, обладательнице двух «Оскаров», четырех «Золотых глобусов» и даже одной номинации на «Грэмми» Рене Зеллвегер 25 апреля исполняется 55 лет. Зеллвегер родилась в Техасе в семье норвежки с саамскими корнями и выходца из Швейцарии. Она закончила университет в Остине, изучала английскую литературу и планировала стать журналисткой — но однажды случайно оказалась на университетской театральной сцене.
В 1993 году Зеллвегер попала в кино — в независимой картине «Под кайфом и в смятении» ее даже не включили в титры, но направление жизни было задано.
Путь актрисы не был простым — взлет в 2000-е, потом многолетняя пауза, которую Зеллвегер взяла на фоне профессиональных неудач (она признавалась позже, что в тот момент ненавидела даже звук своего голоса). А в 2016 году звезда вернулась на экраны в роли своей самой знаменитой, самой обаятельной и самой запоминающейся героини — Бриджит Джонс. И перезапустила свою карьеру.
Сегодня Рене Зеллвегер открывается зрителям с новыми сторонами своего актерского таланта. А «Газета.Ru» составила список самых запоминающихся ее ролей.