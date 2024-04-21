​​​​Псих, мутант и секретарь Толстого: лучшие роли Джеймса Макэвоя

Шотландский актер Джеймс Макэвой родился 21 апреля 1979 года в Глазго в семье водителя автобуса и медсестры психиатрической клиники. После развода родителей он жил в основном с бабушкой и дедушкой, поскольку его мать имела проблемы со здоровьем. Будущий актер учился в католической школе и даже подумывал стать священником, чтобы путешествовать по миру с миссионерскими целями. После окончания школы Макэвой подал документы на вступление в ВМФ Великобритании и был принят, но решил поступить в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. В 2000 году Макэвой окончил ее и переехал в Лондон.

Актером он стал из-за девушки. В 1995 году в возрасте 15 лет Макэвой получил свою первую роль в картине «Соседняя комната». И хотя актерство не слишком увлекало Макэвоя, ему очень нравилась партнерша по съемочной площадке Алана Брэйди. В итоге он остался в профессии и в начале 2000-х обрел всемирную славу.

К 45-летию Джеймса Макэвоя «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших ролях.