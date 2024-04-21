21 апреля 2024, 09:46
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Псих, мутант и секретарь Толстого: лучшие роли Джеймса Макэвоя
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Джеймс Макэвой
«Белые зубы» (2002)
После роли в этой четырехсерийной картине по одноименному роману британской писательницы Зэди Смит на Макэвоя обратили внимание критики. Актер сыграл в мини-сериале парня по имени Джош Малфен, влюбленного в дочь одного из главных героев.
Позже Макэвой рассказывал, что Смит не считала его подходящей кандидатурой на роль. Актер был слишком стройным — а ее герой был задуман полноватым.
«Бесстыдники» (2004 — 2005)
Актер снялся в двух первых сезонах британского сериала о жизни семьи из рабочего класса. Ему досталась роль Стива Макбрайда — бойфренда одной из главных героинь.
Критики, СМИ и публика обожали «Бесстыдников» — в 2005 году шоу получило премию BAFTA как лучший драматический сериал. А Макэвой встретил на съемочной площадке будущую жену — экранный роман с актрисой Энн-Мари Дафф превратился в реальный. Правда, в 2016 году супруги развелись.
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)
Фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» дал Макэвою путевку в большое голливудское кино. Актер сыграл в картине фавна Мистера Тумнуса, друга Люси Певенси.
«Последний король Шотландии» (2006)
В ленте режиссера Кевина Макдональда Макэвою досталась роль врача-шотландца Николаса Гарригана, который занимался здоровьем диктатора Иди Амина в Уганде. Своего персонажа актер называл «совершенно эгоистичным ушлепком». Съемки Макэвою дались нелегко — во время сцены пыток Гарригана он упал в обморок.
«Искупление» (2007)
Настоящим прорывом в карьере Макэвоя стала роль Робби Тернера в картине «Искупление» по одноименному роману Иэна Макьюэна. Актер сыграл сына экономки, взаимно влюбленного в хозяйскую дочь (Кира Найтли) и ошибочно обвиненного в изнасиловании. Как позже признавался Макэвой, роль захватила его сразу после прочтения сценария. Сам фильм он назвал «безумно печальным».
«Особо опасен» (2008)
Роль наследника братства убийц и по совместительству клерка Уэсли Гибсона в боевике Тимура Бекмамбетова дала Макэвою возможность попробовать себя в новом амплуа. Его партнерами по съемочной площадке стали Анджелина Джоли и Морган Фриман.
«Последнее воскресение» (2009)
В этом немецко-российско-британском фильме, повествующем о последнем годе жизни Льва Толстого, Джеймс Макэвой сыграл секретаря писателя Валентина Булгакова. В актерский состав картины вошла и жена актера: Энн-Мари Дафф сыграла дочь Толстого Сашу. Одним из исполнительных продюсеров картины стал Андрей Кончаловский.
«Люди Икс: Первый класс» (2011), «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) и «Люди Икс: Темный феникс» (2019)
В 2010 году Макэвой вошел в актерский состав «Людей Икс» по комиксам Marvel. Ему досталась роль молодого Чарльза Ксавьера/Профессора Икс — прикованного к инвалидному креслу гениального телепата, который борется за права мутантов и их мирное сосуществование с людьми. По признанию актера, комиксы он не читал, но в детстве любил мультсериал по ним. В итоге он снялся в трех фильмах.
«Грязь» (2013)
В этой черной трагикомедии по одноименному роману Ирвина Уэлша Макэвой сыграл главную роль Брюса Робертсона — детектива-сержанта сыскной полиции Эдинбурга. Он всеми возможными способами пытается подняться по служебной лестнице, несмотря на склонность к насилию, наркоманию и алкоголизм. За эту работу Макэвой был отмечен Премией британского независимого кино как лучший актер.
«Сплит» (2016) и «Стекло» (2019)
В этих двух психологических триллерах режиссера М. Найта Шьямалана Макэвой сыграл Кевина Крамба, в котором живут 23 личности. Роль актера в «Сплите» была высоко оценена критиками — некоторые называли ее лучшей в его карьере.
«Стекло» приняли хуже, но негативные оценки касались в основном работы режиссера. О Макэвое критики отзывались все так же положительно.
Джеймс Макэвой с женой Лизой Либерати на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне, 2024 год
Шотландский актер Джеймс Макэвой родился 21 апреля 1979 года в Глазго в семье водителя автобуса и медсестры психиатрической клиники. После развода родителей он жил в основном с бабушкой и дедушкой, поскольку его мать имела проблемы со здоровьем. Будущий актер учился в католической школе и даже подумывал стать священником, чтобы путешествовать по миру с миссионерскими целями. После окончания школы Макэвой подал документы на вступление в ВМФ Великобритании и был принят, но решил поступить в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. В 2000 году Макэвой окончил ее и переехал в Лондон.
Актером он стал из-за девушки. В 1995 году в возрасте 15 лет Макэвой получил свою первую роль в картине «Соседняя комната». И хотя актерство не слишком увлекало Макэвоя, ему очень нравилась партнерша по съемочной площадке Алана Брэйди. В итоге он остался в профессии и в начале 2000-х обрел всемирную славу.
К 45-летию Джеймса Макэвоя «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших ролях.