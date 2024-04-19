От «Кинг-Конга» до «Американской истории ужасов»: лучшие фильмы с Джессикой Лэнг

Актриса Джессика Лэнг родилась 20 апреля 1949 года в американском городке Клоке, штат Миннесота. Ее отец был коммивояжером, поэтому в детстве будущая кинозвезда успела пожить в 18 разных городах штата. Когда семья вернулась обратно в Клоке, Лэнг окончила среднюю школу.

В 1967 году она поступила на факультет художественных искусств Миннесотского университета, но диплом так и не получила. Во время учебы Лэнг познакомилась со своим будущим мужем, испанским фотографом Пако Гранде. В 1971 году влюбленные поженились и переехали в Париж, где Лэнг брала уроки у знаменитого преподавателя пантомимы Этьена Декру и выступала в Оперно-комическом театре.

После расставания с супругом в 1973 году актриса вернулась в США и познакомилась с голливудским продюсером Дино Де Лаурентисом, который предложил ей пройти кастинг на роль в его фильме «Кинг-Конг». Картина вышла на экраны в 1976 году и принесла Лэнг премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший дебют актрисы».

Критики разгромили «Кинг-Конга», и Лэнг несколько лет не появлялась на большом экране. В 1981 году актриса снялась в триллере «Почтальон всегда звонит дважды», затем получила приз ММКФ за роль в биографической драме «Фрэнсис», а в 1983-м — первый «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в комедийной мелодраме «Тутси».

За годы творческой карьеры Лэнг снялась более чем в 40 картинах, получила два «Оскара», три «Эмми», пять «Золотых глобусов» и ряд других престижных наград. Помимо съемок в кино, Лэнг принимает участие в театральных постановках, занимается фотографией, пишет книги и является послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Единственным законным супругом Лэнг был Пако Гранде. С 1976 по 1982 год актриса встречалась с артистом балета Михаилом Барышниковым, от которого родила дочь Александру. С 1982 по 2010 год звезда состояла в гражданском браке с актером и режиссером Сэмом Шепардом, от которого родила дочь Ханну Джейн и сына Сэмюэля Уолкера.

К юбилею Джессики Лэнг «Газета.Ru» рассказывает о ее лучших киноработах.