Самая смешная из сестер: Кортни Кардашьян — 45

Старшая из сестер Кардашьян родилась в 1979 году в Лос-Анджелесе в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. В детстве Кортни посещала частную католическую школу Marymount High School, а после поступила в университет в Далласе. Но уже через два году уехала в Аризону и сменила вуз. Кортни получила степень бакалавра театрального искусства и испанского языка. Она единственная из сестер, у кого есть высшее образование.

Популярность к Кортни пришла после реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В нем она предстала саркастичной и местами злой, чего только стоят ее знаменитые фразы в адрес Ким. Однако сама Кортни уверена, что без ее характера и чувства юмора шоу вообще бы не существовало. Многие фанаты и правда считают ее самой смешной из семьи Кардашьян.

Кортни часто называют неуспешной: у нее меньше, чем у родственников подписчиков в соцсетях, но это не мешает ей развивать вполне прибыльный бизнес. Вместе с матерью она владеет бутиками детской одежды Smooch, а в 2019 году основала лайфстайл-бренд и сайт Poosh, на котором рассказывает, как ухаживать за собой и жить лучшую жизнь.

Сейчас Кортни замужем за барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. Совсем недавно у пары родился первенец, которого назвали Рокки 13. Помимо сына, у женщины есть еще трое детей от бывшего парня Скотта Дисика, с которым Кортни рассталась в 2015-м.