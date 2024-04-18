18 апреля 2024, 08:27
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Интерн, фигуристка и еще 6 ролей Аглаи Тарасовой
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Аглая Тарасова на премьере фильма «Лед 2», 2020 год
«Интерны» (2014-2016)
После ряда малозаметных работ Аглая Тарасова обрела известность, исполнив одну из главных ролей в сериале «Интерны». Она сыграла интерна из нового состава Софью Калинину, которая оказалась племянницей доктора Купитмана (Вадим Демчог). Героиня Тарасовой почти не допускает оплошностей. Она ранима и впечатлительна, но при этом бывает высокомерной и хамоватой с коллегами. Независимость девушки привлекает интерна из основного состава — Глеба Романенко (Илья Глинников).
Во время съемок сериала Тарасова и Глинников начали встречаться и были вместе с 2014 по 2016 год.
Трилогия «Лед» (2018, 2020, 2024)
В картине «Лед» актриса сыграла талантливую фигуристку Надю Лапшину, которая получила серьезную травму из-за ошибки партнера Владимира (Милош Бикович). Восстановиться ей помогает хоккеист Саша (Александр Петров).
Это была первая главная роль Тарасовой в полнометражном фильме. За нее актриса получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино». В 2020 и 2024 году она возвращалась к своей героине в других частях трилогии.
На съемках «Льда» Тарасова сошлась с сербским актером Милошем Биковичем и провстречалась с ним с 2016 до 2018 года.
«Операция «Мухаббат» (2018)
События сериала «Операция «Мухаббат» разворачиваются на фоне мирового конфликта. Когда СССР вступает в афганскую войну, родители Ани (Тарасова) решают эмигрировать в США. Девушка вынуждена улететь от своего возлюбленного Мити (Илья Малаков) — и разведки враждующих стран решают использовать их чувства в тайной спецоперации «Мухаббат» (в переводе с фарси это слово означает «любовь»).
«Беспринципные» (2020)
В сборнике сатирических новелл о жителях Патриарших прудов Тарасова снялась в роли фотографа. Она заводит знакомства с состоятельными людьми и решает ради подарков выйти замуж за такого же творческого выскочку Пашу (Павел Табаков).
«Марафон желаний» (2020)
Одним из продюсеров комедии стала автор онлайн-тренингов Елена Блиновская. Тарасова сыграла в картине маникюршу Марину из Воронежа, которая решает изменить жизнь с помощью марафона желаний. В интервью для YouTube-канала Федора Бондарчука актриса заявила, что считает кино хорошим, но не знала о его связи с Блиновской.
«Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Меня просто пригласили на пробы, я их прошла, мы сняли картину. Только перед выходом фильма Елена Блиновская написала, что ее мечта сбылась и про нее сняли фильм. У меня началась истерика. Я стала звонить продюсерам, спрашивать, что происходит. Мне ответили, что она просто была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде», — поделилась Тарасова.
«Диагноз «Везучая» (2023)
Героиня Тарасовой в криминальной комедии «Диагноз «Везучая» — красавица-бунтарка Лика. У нее есть уникальный дар — приносить удачу всем, кто возьмет ее с собой на «грязное» дело. Эта репутация свела Лику с криминальным авторитетом, который нанимает ее в качестве личного талисмана.
«Холоп 2» (2024)
Во второй части самого кассового фильма российского проката Тарасова сыграла взбалмошную мажорку Катю. Герой первого «Холопа» Гриша (Милош Бикович) решает ее перевоспитать — и «отправляет» в 1812 год. В «прошлом» она становится «барышней Екатериной Дмитриевной Тимофеевой», а Гриша — «графом Григорием Павловичем Достоевским». Роль Наполеона в картине сыграл Павел Деревянко.
«Морозко» (2024)
В новом комедийном сериале «Морозко» главные роли сыграли Тарасова и Никита Ефремов. Героиня актрисы — одинокая 33-летняя Рита, которая работает на телевидении. Она не любит свою работу и ощущает пустоту в душе. Узнав, что у нее остался последний шанс забеременеть с помощью ЭКО, Рита начинает искать донора — и знакомится со странноватым Тарасом.
Актриса Ксения Раппопорт и ее дочь актриса Аглая Тарасова на завтраке журнала Hello! в рамках XXVIII открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», 2017 год
Тилль Линдеманн и Аглая Тарасова клипе группы Rammstein, 2023 год
Актрисы Аглая Тарасова и Екатерина Шпица на ужине InStyle Gala Dinner, проходящем в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля, 2018 год
Аглая Тарасова в кадре из фильма «Холоп-2»
Актриса Аглая-Дарья Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье народной артистки России Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Она снимается в кино с ранних лет, но актерского образования не имеет. Бросив факультет политологии в СПбГУ, Тарасова поступила на факультет иностранных языков в педуниверситет имени Герцена — но не проучилась там ни дня: ей пришел сценарий сериала «Гетер майора Соколова», и актриса отправилась на съемки в Ялту.
В 2014 году Тарасова обрела популярность благодаря роли Софьи Калининой в сериале «Интерны». Через несколько лет она снялась в музыкальной спортивной мелодраме «Лед» — это была первая главная роль актрисы в «большом» кино. За нее Тарасова получила «Золотого орла». Позднее вышли фильмы «Смертельные иллюзии», «Марафон желаний», «Непослушник», «Лед 2», «Холоп 2» и другие проекты с участием актрисы.
К 30-летию Аглаи Тарасовой «Газета.Ru» рассказывает о восьми ее лучших ролях.