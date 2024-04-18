Интерн, фигуристка и еще 6 ролей Аглаи Тарасовой

Актриса Аглая-Дарья Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье народной артистки России Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Она снимается в кино с ранних лет, но актерского образования не имеет. Бросив факультет политологии в СПбГУ, Тарасова поступила на факультет иностранных языков в педуниверситет имени Герцена — но не проучилась там ни дня: ей пришел сценарий сериала «Гетер майора Соколова», и актриса отправилась на съемки в Ялту.

В 2014 году Тарасова обрела популярность благодаря роли Софьи Калининой в сериале «Интерны». Через несколько лет она снялась в музыкальной спортивной мелодраме «Лед» — это была первая главная роль актрисы в «большом» кино. За нее Тарасова получила «Золотого орла». Позднее вышли фильмы «Смертельные иллюзии», «Марафон желаний», «Непослушник», «Лед 2», «Холоп 2» и другие проекты с участием актрисы.

К 30-летию Аглаи Тарасовой «Газета.Ru» рассказывает о восьми ее лучших ролях.