Король мемов и экранных смертей: Шону Бину – 65

Шон Марк Бин родился 17 апреля 1959 года в английской семье мелкого бизнесмена и домохозяйки. В детстве он хотел стать футболистом, но случайно повредил ногу. На плече актера даже есть татуировка 100% Blade (blade – прозвище британской команды «Шеффилд Юнайтед»), он до сих пор страстный болельщик. В молодости Шон пробовал работать в сварочной мастерской отца, но бросил и выучился на актера.

«Полагаю, мои друзья были убеждены, что я немного извращенец. Они думали, что актеры – это люди, которые скачут по сцене в трико и все такое. А вот сейчас отношение совсем другое, куда более спокойное. Теперь к этому относятся просто как к развлечению. Не хочу показаться старым, но с тех пор действительно многое изменилось», — отмечал Бин.

Впервые в качестве актера он появился на сцене театра, сыграв Тибальда в «Ромео и Джульетте». В 90-е начал активно сниматься на телевидении. В 2001 году Шон Бин получил мировую известность благодаря роли Боромира в трилогии «Властелин колец». Именно оттуда появился до сих пор популярный мем с артистом «Нельзя просто так взять и…». Среди других его популярных работ – «Сайлент Хилл», «Троя», «Эквилибриум», «Золотой глаз» из серии фильмов про Джеймса Бонда и «Игра престолов».

Над Шоном Бином шутят, что его герои в кино часто умирают. На самом деле артист не рекордсмен по экранным смертям, но гибель его персонажей часто становится запоминающейся.

«Моей первой смертью стал фильм «Караваджо» о художнике Караваджо <…> Это была моя первая смерть, мне перерезали горло <...> Лучшей смертью, полагаю, был Боромир во «Властелине колец». Очень эпическая смерть, она была очень эмоциональной, очень трогательной, и [режиссер] Питер Джексон дал мне достаточно времени, чтобы умереть и «выдоить» ее, получить музыку и пафос», — рассказывал сам актер.

Сейчас Бин продолжает сниматься в кино. Недавно он заявил, что больше не будет соглашаться на роли умирающих героев, поскольку это стало слишком предсказуемым.

Актер успел пять раз жениться, четыре брака закончились разводом. Всего у него трое детей.