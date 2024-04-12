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Умер Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в 83 года

В возрасте 83 лет умер итальянский кутюрье Роберто Кавалли. По данным Corriere della Sera, он болел продолжительное время.

Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. В молодости он организовывал вечеринки и мечтал о рок-группе, но петь или играть на музыкальном инструменте не умел и быстро отказался от этой идеи. В Училище искусств во Флоренции Кавалли занялся изучением ткачества и созданием принтов. Именно они спустя годы прославили его на весь мир.

Его оригинальный стиль сочетал в себе анималистичные принты и рисунки, стразы, блестки, мягкую кожу и лоскутную технику. В начале 1970-х годов Кавалли изобрел и запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия и начал создавать лоскутные изделия из разных материалов. Эти техники он представил в Париже, сразу же получив заказы от Hermès и Pierre Cardin.

Собственный бренд — Roberto Cavalli — модельер основал в 1970-х. В 1972 году он провел свой первый показ мод и в этом же году открыл первый модный бутик в Сен-Тропе. В 1998 году Кавалли запустил линию одежды и аксессуаров Just Cavalli. Его наряды носили Дженнифер Лопес, Шерлиз Терон и многие другие знаменитости.

Смелые идеи позволили модельеру сколотить состояние, которое оценивали в $500 млн. С возрастом Кавалли не растерял страсть к тусовкам и веселью: много путешествовал, отдыхал на яхте и вечеринках, а в 2014 году сошелся с новой возлюбленной — Сандрой Нильссон. Она бывшая модель Playboy и на 45 лет младше кутюрье.

В 2023 году она родила от Кавалли сына Джорджио, так дизайнер в шестой раз стал отцом в 82 года. Сына Кавалли назвал в честь своего отца, убитого нацистами в 1944 году, когда Роберто было всего три года. Сандра, как сообщается, была рядом с Кавалли в последние часы его жизни.

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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер во Флоренции в возрасте 83 лет
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