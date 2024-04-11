Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

Звезда американского футбола, актер и обвиняемый в двойном убийстве. Умер О. Джей Симпсон

В США от рака умер скандально известный спортсмен О. Джей Симпсон

Звезда американского футбола и актер О. Джей Симпсон, которого обвиняли в двойном убийстве, умер в Лас-Вегасе в окружении детей и внуков. Ему было 76 лет. В 2023 году у спортсмена диагностировали рак простаты. Последние месяцы своей жизни он провел в больнице.

Симпсон стал первым игроком в истории Национальной футбольной лиги, пробежавшим более 2000 выносных ярдов за сезон. Его признали лучшим нападающим и лучшим спортсменом года. Симпсон снялся в десятках фильмов, в том числе в комедии «Голый пистолет». Однако по-настоящему «прославился» он после обвинения в убийстве его бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее возлюбленного — молодого официанта Рональда Голдмана. Процесс над Симпсоном стал одним из самых известных и обсуждаемых судов в истории США.

У стороны обвинения были неопровержимые доказательства, но из-за процессуальных нарушений, расового аспекта и несовершенства ДНК-тестов их не смогли приобщить к делу. Симпсона оправдал суд присяжных. Позже он все равно оказался в тюрьме за ограбление в 2007 году. В 2017 году он вышел на свободу по УДО.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве
Военная операция на Украине, день 778-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 778-й день
Умер О. Джей Симпсон — актер, звезда американского футбола и герой громкого дела об убийстве
Актер и звезда американского футбола О. Джей Симпсон умер от рака в 76 лет
Путин назвал чушью заявления Запада об агрессивной политике РФ
Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта на военном объекте в ДНР
Путин объяснил, для чего ВС РФ наносят удары по энергообъектам Украины
Новости и материалы
Названо новое опасное последствие детского ожирения
Бывший гендиректор «Спартака» поздравил клуб с уходом Эшуорта
Экс-возлюбленная Венсана Касселя показала фигуру в «голом» платье
В МИД предрекли, чем могут обернуться планы Зеленского о наступлении
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украины
Экс-голливудская звезда вышла из психушки и выучилась на маникюршу
Apple начала блокировать Telegram
Частые простуды повышают риск развития деменции, выяснили ученые
В Свердловской области ребенка придавило бетонной плитой на стройке
Возлюбленная Джейсона Стетхэма показала фигуру в облегающем платье
Путин заявил, что при необходимости обратится к Лукашенко по украинскому урегулированию
Кафельников объяснил, что помогло Хачанову обыграть Медведева на турнире в Монте-Карло
Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»
Молодая африканка два года прожила с растущим в глазу паразитом
Названы простые способы сохранения здоровья почек
Хвича: я бы променял пиццу и пасту на хачапури
Уровень реки Урал у Оренбурга обновил исторический максимум
Apple представит новые самые мощные компьютеры и ноутбуки в конце 2024 года
Все новости
Лукашенко оценил идею создания «санитарной зоны» на границе с Украиной
Зеленский требует принять Украину в ЕС не позже июня
Россия нанесла удар по ТЭК Украины. Под Киевом уничтожена самая мощная ТЭС в регионе
Сумская ОВА: в Сумах после взрыва повреждена ТЭЦ
«Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки. Она вывела на орбиту спутник «Гагаринец»
Разгонный блок «Орион» ракеты «Ангара» вывел на орбиту малый спутник «Гагаринец»
Россию может накрыть волна угонов китайских автомобилей. Кто в группе риска
Страховщик Устинов: китайские машины начнут массово угонять в России в 2026 году
Четыре дня в бегах: под Тверью за убийство полицейского в Подмосковье задержали байкера-наркодилера
Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье задержали под Тверью
«И обидно, и страшно»: как тонет Оренбург
Пасха — 2024: когда отмечается, история, традиции и значение символов праздника
Празднование Пасхи в 2024 году: суть праздника, история возникновения и значение для православных
«Повелитель всех зверей и Британии»: каких людей ел диктатор Амин и за что его полюбил СССР
Диктатора-каннибала Иди Амина свергли в Уганде 45 лет назад
«Манкимэн»: как «миллионер из трущоб» снял на коленке мумбайского «Джона Уика» и вышел победителем
В кино вышел боевик Дева Пателя «Манкимэн»
Рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?
Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине
«Полная неожиданность»: в Болгарии спустя 7 лет задержан последний участник стрельбы в «Москва-сити»
Участника стрельбы в «Москва-Сити» в 2017 году Абакарова задержали в Болгарии
Ракета «Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки
Онлайн-трансляция пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами