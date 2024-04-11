Звезда американского футбола, актер и обвиняемый в двойном убийстве. Умер О. Джей Симпсон

Звезда американского футбола и актер О. Джей Симпсон, которого обвиняли в двойном убийстве, умер в Лас-Вегасе в окружении детей и внуков. Ему было 76 лет. В 2023 году у спортсмена диагностировали рак простаты. Последние месяцы своей жизни он провел в больнице.

Симпсон стал первым игроком в истории Национальной футбольной лиги, пробежавшим более 2000 выносных ярдов за сезон. Его признали лучшим нападающим и лучшим спортсменом года. Симпсон снялся в десятках фильмов, в том числе в комедии «Голый пистолет». Однако по-настоящему «прославился» он после обвинения в убийстве его бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее возлюбленного — молодого официанта Рональда Голдмана. Процесс над Симпсоном стал одним из самых известных и обсуждаемых судов в истории США.

У стороны обвинения были неопровержимые доказательства, но из-за процессуальных нарушений, расового аспекта и несовершенства ДНК-тестов их не смогли приобщить к делу. Симпсона оправдал суд присяжных. Позже он все равно оказался в тюрьме за ограбление в 2007 году. В 2017 году он вышел на свободу по УДО.