09 апреля 2024, 13:09
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Что стало со звездами культового сериала «Как я встретил вашу маму»
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Джош Рэднор — архитектор Тед Мосби
В течение девяти лет-сезонов персонаж Джоша Рэднора рассказывал детям (а также зрителям) о своих похождениях в молодости – и поисках любви всей жизни. Когда сериал закончился, актер снялся в шоу «Улица милосердия» и «Школа драмы», а также играл в номинированной на «Тони» бродвейской постановке «Бесчестный».
Одним из увлечений Рэднора является музыка: он поет в инди-фолк-дуэте «Рэднор и Ли». В январе 2024 года 49-летний актер сообщил в соцсетях, что женился на девушке по имени Джордана Джейкобс. Известно, что с первой женой он развелся в 2009-м.
Нил Патрик Харрис — ловелас Барни
По мотивам похождений ловеласа Барни создатели сериала даже выпустили книгу «The Playbook» с его способами обольщения девушек. Главным проектом Харриса после «Как я встретил вашу маму» стал сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья».
В 2014 году актер снялся в фильмах «Миллион способов потерять голову» и «Исчезнувшая» — последний получил несколько премий, а также номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. В том же году Харрис снялся в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов» в роли фокусника, а в 2015-м провел 87-ю церемонию вручения «Оскара».
Актер состоит в браке с Дэвидом Барткой, сыгравшим Скутера в «Как я встретил вашу маму». В 2010 году суррогатная мать родила им двоих детей.
Коби Смолдерс — журналистка Робин Щербатски
Канадская актриса и модель Коби Смолдерс в 2012 году присоединилась к кинематографической вселенной Marvel и сыграла Марию Хилл в фильмах «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома», а также в сериале «Агенты Щ. И. Т.»
В 2015 году актриса призналась, что во время съемок третьего сезона «Как я встретил вашу маму» у нее обнаружили рак яичников. Она перенесла несколько операций.
Элисон Ханниган — воспитательница детей и художница Лили Олдрин
До съемок в «Как я встретил вашу маму» Ханниган была известна по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», а также франшизе «Американский пирог». После 2014 года актриса в основном играла небольшие роли в телесериалах и озвучивала мультфильмы.
С 2003 года Ханниган замужем за актером Алексисом Денисоф, они воспитывают двух дочерей. Сейчас актриса ведет лайфстайл-блог, на который подписаны 2,3 млн человек. Осенью 2023 года она приняла участие в телешоу «Танцы со звездами».
Джейсон Сигел — юрист Маршалл Эриксон
После выхода ситкома Джейсон Сигел продолжил активно сниматься в ромкомах — таких, как «Очень плохая училка», «Немножко женаты», «Любовь по-взрослому» и прочих. Он также реализовал себя как сценарист, режиссер, продюсер и писатель. В 2023 году вышел сериал «Терапия» по сценарию Сигела, в котором он сыграл главную роль.
Кристин Милиоти — мама и супруга Теда Трейси МакКоннелл
Ту самую маму зрители увидели на экране только в последнем эпизоде восьмого сезона. В 2014 году Милиоти снялась в девятом сезоне шоу и сыграла небольшую роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.
Затем она появилась в сериалах «Фарго», «Черное зеркало», «Современная любовь», «Мистический квест» и других. В 2020-м актриса сыграла главную роль в высоко оцененном критиками ромкоме «Зависнуть в Палм-Спрингс». Осенью 2023-го были возобновлены остановленные из-за забастовки сценаристов съемки сериала «Пингвин» с участием Милиоти.
Линдси Фонсека — дочь Теда Мосби
В 2013 году Фонсека пережила болезненный развод с первым мужем — продюсером Мэттью Смайли. Впоследствии она снялась в нескольких проектах, включая картины «Агент Картер», «Девушка поневоле», «Эскорт» и «Тернер и Хуч». В 2023 году вышел фильм «Рождение легенд» с участием актрисы.
Во второй раз Фонсека вышла замуж в 2016 году — ее избранником стал коллега по сериалу «Никита» Ноем Бином. В 2018 и 2022 годах у них родились дочери — их фотографии актриса часто выкладывает в своих соцсетях.
Дэвид Генри — сын Теда Мосби
После окончания «Как я встретил вашу маму» Дэвид Генри стал меньше играть в кино. Он появлялся в ряде фильмов («Одноклассники 2», «Игры разума», «Малыш», «Боксер-марионетка») и решил попробовать себя в режиссуре. В 2020 году Генри выпустил фильм о взрослении «This is the year». В начале 2024-го стало известно, что актер вернется к роли Джастина Руссо в спин-оффе сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс».
В 2017 году актер женился на модели Марии Кэхилл, они воспитывают дочь и сына.
Американский комедийный сериал «Как я встретил вашу маму» выходил с 19 сентября 2005 года по 31 марта 2014 года на телеканале CBS. У истоков проекта стояли сценаристы Картер Бейз и Крейг Томас. В 2022 году онлайн-кинотеатр Hulu выпустил спин-офф ситкома под названием «Как я встретила вашего папу», который был закрыт после второго сезона.
Действие оригинального сериала происходит в 2030 году, когда мужчина по имени Тед Мосби рассказывает дочери и сыну о событиях его молодости до знакомства с будущей женой.
За девять сезонов шоу получило шесть премий «Эмми», а также награды Teen Choice Awards, «Выбор телевизионных критиков», «Выбор народа» и несколько номинаций на «Золотой глобус».
Главные роли в сериале сыграли Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Коби Смолдерс, Элисон Ханниган и другие.
Что стало со звездами «Как я встретил вашу маму» через 10 лет после завершения шоу — в фотогалерее «Газеты.Ru».