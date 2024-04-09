Что стало со звездами культового сериала «Как я встретил вашу маму»

Американский комедийный сериал «Как я встретил вашу маму» выходил с 19 сентября 2005 года по 31 марта 2014 года на телеканале CBS. У истоков проекта стояли сценаристы Картер Бейз и Крейг Томас. В 2022 году онлайн-кинотеатр Hulu выпустил спин-офф ситкома под названием «Как я встретила вашего папу», который был закрыт после второго сезона.

Действие оригинального сериала происходит в 2030 году, когда мужчина по имени Тед Мосби рассказывает дочери и сыну о событиях его молодости до знакомства с будущей женой.

За девять сезонов шоу получило шесть премий «Эмми», а также награды Teen Choice Awards, «Выбор телевизионных критиков», «Выбор народа» и несколько номинаций на «Золотой глобус».

Главные роли в сериале сыграли Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Коби Смолдерс, Элисон Ханниган и другие.

Что стало со звездами «Как я встретил вашу маму» через 10 лет после завершения шоу — в фотогалерее «Газеты.Ru».