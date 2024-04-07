Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

Актер, режиссер, мастер боевых искусств. Джеки Чану – 70

Актер Джеки Чан отмечает свой 70-й день рождения

Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Британском Гонконге на Пике Виктория — высочайшей точке острова Гонконг. Родители — Чарльз и Лили – бежали в Гонконг из КНР, а затем в 1960 году перебрались в Австралию. До переезда отец работал поваром, мать — горничной в резиденции консула Франции в Гонконге.

Чан стал получать эпизодические роли в кино с восьми лет. Впервые появился в массовке фильма «Вечная Любовь» (1963). В подростковом возрасте участвовал в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» (1972) и «Выход дракона» (1973) с участием Брюса Ли.

Со временем актеру стали предлагать все больше и больше ролей. С 1980-х он неоднократно пытался пробиться на американский рынок. Первого успеха в США он добился после выхода в 1995 году картины «Разборка в Бронксе».

Лучшими фильмами с Джеки Чаном в главной роли признаны «Доспехи Бога» (1986), «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991), «Джеки Чан: Моя жизнь» (1998), «Кунг-фу жеребец» (2023).

В 2017 году актер получил «Оскар», но не за фильм, а в качестве почетной награды за все свои достижения в кинематографе. В Китае Джеки Чан наиболее известен под псевдонимом Чэн Лун.

Женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо. В 1982 году у пары родился сын Чан Цзумин. Он известен как актер и певец под псевдонимом Джейси Чан.

У Чана есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь от актрисы Элейн У Цили. Актер признал девочку, но не воспитывал.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Путин поручил главе МВД следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков
Военная операция на Украине, день 774-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 774-й день
Паводковая вода подошла к железнодорожным путям в Орске
Поставки оружия в Швецию могут задержаться из-за США
Сати Казанова об уходе из «Фабрики»: «Дура вообще?»
Израиль заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС
В США номинировали на премию российский сериал о межнациональных отношениях
Новости и материалы
Буланова рассказала, готова ли снова стать мамой: «Я не против»
В Германии рассказали, почему Украина столкнется с проблемами при применении F-16
Нетаньяху заявил о решимости Израиля завершить ликвидацию ХАМАС
Теннисист Рублев объяснил свои неудачи на двух турнирах в США
Командир ЧВК «Вагнер» впервые высказался о переходе в чеченский спецназ
В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности
Число жертв взрыва на территории стрельбища в Тбилиси увеличилось
Блогер заработал $1 млн на публикации всего пяти видеороликов
Китай продолжает рекордную закупку золота центробанком
На территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
В МВД назвали число раскрываемых в РФ дел о разбойных нападениях
41-летняя Наталья Подольская снялась в бикини в бассейне
Realme представит в апреле смартфон с самым ярким в мире экраном
Стало известно о 99 пострадавших от паводка в Орске
Бородина о домашнем насилии: «Казалось это нормальным»
Виктория Бекхэм опубликовала интимную фотографию мужа
ХАМАС потребовал от Израиля обеспечить безопасность для своих лидеров
Все новости
Глава ГУР Украины назвал сроки наступления армии России
Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
Петербурженку задержали из-за гвоздик, перевязанных лентой с пацифистской надписью
Новый президент Словакии рассказал о своих планах по отношениям с Россией
Покушения, суды и уход в тень: где оказались лица «Русской весны» спустя 10 лет
7 апреля 2014 года после госпереворота была провозглашена ДНР
В МВД заявили о росте числа тяжких преступлений в РФ
Уже не гладиатор. Как изменился Рассел Кроу, которому исполнилось 60
Книги как хлеб в супермаркете: как пробиться современному русскому автору
Что происходит с книжным рынком в России
«Сгорела не только одежда, но и кожа». Как погибла подлодка «Комсомолец»
Атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море 35 лет назад
Что такое эмоциональный интеллект и как он помогает справиться с тяжелыми новостями
Психолог Кочетова назвала тип людей, которым легче справиться с пугающими новостями
Потоп в Оренбургской области. Главное к утру воскресенья
Что происходит в Оренбургской области после прорыва плотины в Орске
«На стороне мира, а не войны». Президентом Словакии станет противник помощи Украине
Выборы президента Словакии выиграл противник военной помощи Украине
«Организаторы прячутся в тени ИГ»*. Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе»
Зампред Совбеза Медведев назвал Макрона «пособником» теракта в «Крокусе»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами