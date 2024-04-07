Актер, режиссер, мастер боевых искусств. Джеки Чану – 70

Джеки Чан родился 7 апреля 1954 года в Британском Гонконге на Пике Виктория — высочайшей точке острова Гонконг. Родители — Чарльз и Лили – бежали в Гонконг из КНР, а затем в 1960 году перебрались в Австралию. До переезда отец работал поваром, мать — горничной в резиденции консула Франции в Гонконге.

Чан стал получать эпизодические роли в кино с восьми лет. Впервые появился в массовке фильма «Вечная Любовь» (1963). В подростковом возрасте участвовал в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» (1972) и «Выход дракона» (1973) с участием Брюса Ли.

Со временем актеру стали предлагать все больше и больше ролей. С 1980-х он неоднократно пытался пробиться на американский рынок. Первого успеха в США он добился после выхода в 1995 году картины «Разборка в Бронксе».

Лучшими фильмами с Джеки Чаном в главной роли признаны «Доспехи Бога» (1986), «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991), «Джеки Чан: Моя жизнь» (1998), «Кунг-фу жеребец» (2023).

В 2017 году актер получил «Оскар», но не за фильм, а в качестве почетной награды за все свои достижения в кинематографе. В Китае Джеки Чан наиболее известен под псевдонимом Чэн Лун.

Женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо. В 1982 году у пары родился сын Чан Цзумин. Он известен как актер и певец под псевдонимом Джейси Чан.

У Чана есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь от актрисы Элейн У Цили. Актер признал девочку, но не воспитывал.