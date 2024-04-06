Орск уходит под воду: что происходит в городе

В Орске Оренбургской области после прорыва дамбы погибли как минимум четыре человека. Два тела нашли спасатели на улице в зоне подтопления, еще один погибший находился в доме. Он отказался покинуть свое жилище вечером в пятницу. К эвакуации накануне вечером настоятельно призвали местные власти. Где нашли четвертого погибшего пока не сообщается.

Всего из зоны подтопления (где преимущественно расположены частные жилые дома), по последним данным, вывезли 711 человек. Затопленной оказалась половина микрорайона Старый Орск. По данным МЧС, подтоплены около 600 домов на девяти улицах.

Специалисты приступили к формированию списка пострадавших. Местные жители сообщали в соцсетях, что в городе начались проблемы с питьевой водой — многие люди начали активно скупать бутилированную в магазинах.

Дамбу в настоящее время восстанавливают. В населенном пункте продолжается эвакуация. Администрация Орска объявила набор добровольцев для помощи с вывозом людей, проживающих в зоне затопления.

5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители рассказали, что течь в гидротехническом сооружении появилась еще за несколько дней до прорыва.