Уже не гладиатор. Как изменился Рассел Кроу, которому исполнилось 60

Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне. Его родители работали в сфере шоу-бизнеса и часто брали ребенка с собой на телевидение, где мальчик наблюдал за съемочным процессом. В возрасте пяти лет Кроу решил, что станет актером, и даже снялся в своей первой эпизодической роли в телесериале «Шпионская сила».

Когда Расселу Кроу исполнилось 18 лет, он вместо актерства решил сосредоточиться на музыке: в 80-е и 90-е артист был участником сразу нескольких музыкальных групп, а параллельно записывал сольные композиции и давал концерты. Однако больших успехов на музыкальном поприще Кроу так и не достиг – и в 1986 году, несмотря на отсутствие профильного образования, устроился в сиднейский театр, где прослужил два года. В это же время Кроу начал активно ходить на кастинги в кино и сериалы – и в 1990 году получил свою первую главную роль в картине «Перекресток».

После первых успешных ролей Кроу стал активно сниматься у голливудских режиссеров: на сегодняшний день его фильмография насчитывает более 70 картин. В 2000 году актер был впервые номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Свой человек», а спустя год получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль в картине «Гладиатор».

К юбилею Рассела Кроу «Газета.Ru» вспоминает 11 лучших ролей актера.