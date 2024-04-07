07 апреля 2024, 08:11
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Уже не гладиатор. Как изменился Рассел Кроу, которому исполнилось 60
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Рассел Кроу в 1992 и в 2024 году
«Бритоголовые» (1992)
Популярность Расселу Кроу принесла картина режиссера Джеффри Райта «Бритоголовые», рассказывающая об отношениях двух друзей-скинхедов, влюбленных в одну девушку. Ради роли Хэндо актер побрился налысо — и выглядел настолько сурово, что однажды, прогуливаясь по Мельбурну после съемочного дня, был арестован полицией. С выходом «Бритоголовых» на Кроу обратила внимание актриса и продюсер Шэрон Стоун, которая пригласила его сняться вместе в картине «Быстрый и мертвый».
«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)
Дебютом в большом голливудском кино для Рассела Кроу стала роль в неонуарной картине «Секреты Лос-Анджелеса», снятой по одноименному бестселлеру Джеймса Эллроя. В центре ее сюжета – трое полицейских, которые пытаются разобраться в запутанной цепочке убийств, произошедших в Лос-Анджелесе в 50-х. Перед началом съемок Кроу пришлось пройти двухмесячные языковые курсы, чтобы избавиться от австралийского акцента, а также провести немало времени с настоящими полицейскими, чтобы лучше вжиться в саму роль.
«Свой человек» (1999)
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю сотрудника крупной табачной компании, доктора Джеффри Уайганда, решившего обнародовать данные о количестве смертей, вызванных курением. Ради роли Расселу Кроу пришлось набрать 23 килограмма и побриться наголо, поскольку его собственные волосы оказались слишком густыми – и после нескольких неудачных стрижек гримеры настояли на парике. За работу в фильме «Свой человек» Кроу удостоился номинаций практически на все крупные кинопремии, включая «Оскар» и «Золотой глобус».
«Гладиатор» (2000)
Историческая драма Ридли Скотта принесла Расселу Кроу мировую славу и заветный «Оскар». Изначально режиссер хотел позвать на роль полководца Максимуса Мэла Гибсона, но актер по неизвестным причинам отказался. Поскольку съемки «Гладиатора» начались буквально через пару месяцев после выхода картины «Свой человек», Кроу пришлось срочно худеть и качать мышцы. По словам актера, избавиться от 25 лишних килограммов не составило для него особого труда – он всего лишь усердно поработал на своей ферме.
«Игры разума» (2001)
После сильного и мужественного воина в «Гладиаторе» Рассел Кроу перевоплотился в нелепого и неуклюжего гения – математика и лауреата Нобелевской премии Джона Нэша. Перед съемками актер несколько раз встречался с ученым, чтобы скопировать его мимику и беспокойные движения рук. Биографическая драма режиссера Рона Ховарда принесла Кроу еще одну номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».
«Хозяин морей: На краю земли» (2003)
На этот раз Рассел Кроу перевоплотился в капитана британского военного корабля Джека Обри, задачей которого было найти и уничтожить судно французского флота. Ради роли актер научился играть на скрипке и позже признался, что это было самое сложное, что он когда-либо делал для фильма. Приключенческая лента режиссера Питера Уира должна была стать одним из главных хитов 2003 года, но ее затмили тематически схожие «Пираты Карибского моря».
«Нокдаун» (2005)
«Нокдаун» – спортивная драма о бывшем боксере Джиме Брэддоке, который во времена Великой депрессии берется за любую работу, чтобы прокормить жену и детей. Однажды судьба дает ему шанс вернуться на ринг и снова подняться к вершинам боксерского олимпа. Соперниками Кроу по рингу были настоящие боксеры, и, несмотря на все их попытки не бить актера по-настоящему, во время съемок он все же получил сотрясение мозга и сломал пару зубов.
«Робин Гуд» (2010)
Снявшись в одноименном фильме, Рассел Кроу стал самым возрастным Робин Гудом в истории Голливуда – на момент премьеры актеру исполнилось 46 лет. После выхода картины в прокат Кроу признался, что закончил работу над фильмом с двумя сломанными ногами: «Ни гипса, ни шин, ни обезболивающих, просто продолжал работать, и со временем они зажили сами собой. Все ради искусства».
«Отверженные» (2012)
В фильме-мюзикле по мотивам романа Виктора Гюго «Отверженные» Рассел Кроу сыграл инспектора парижской полиции Жавера, охотящегося на бывшего каторжника Жана Вальжана в исполнении Хью Джекмана. О вокальных талантах последнего было известно давно, но услышав, насколько хорошо поет Рассел Кроу, зрители, не знавшие о музыкальном прошлом актера, искренне удивились.
«Ной» (2014)
В фильме Даррена Аронофски «Ной» библейский герой Рассела Кроу строит ковчег, чтобы спасти жизнь на земле. Изначально Аронофски хотел пригласить на главную роль Кристиана Бейла или Майкла Фассбендера, но оба актера отказались, и праведника Ноя воплотил на экране Рассел Кроу. Картина вызвала неоднозначную реакцию зрителей, после чего Кроу обратился к папе Римскому с просьбой посмотреть фильм. В результате понтифик пригласил актера на короткую аудиенцию в Ватикан – и благословил картину.
«Славные парни» (2016)
В комедийном боевике «Славные парни» Рассел Кроу сыграл наемного охранника Джексона Хили, который вместе с интеллигентным частным детективом Холландом Марчем в исполнении Райана Гослинга расследует дело о пропаже юной девушки. В одной из сцен персонаж Кроу становится участником драки и наносит противнику точь-в-точь такие же удары, какие наносил генерал Максимус в финале «Гладиатора».
Рассел Кроу в 2024 году
Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне. Его родители работали в сфере шоу-бизнеса и часто брали ребенка с собой на телевидение, где мальчик наблюдал за съемочным процессом. В возрасте пяти лет Кроу решил, что станет актером, и даже снялся в своей первой эпизодической роли в телесериале «Шпионская сила».
Когда Расселу Кроу исполнилось 18 лет, он вместо актерства решил сосредоточиться на музыке: в 80-е и 90-е артист был участником сразу нескольких музыкальных групп, а параллельно записывал сольные композиции и давал концерты. Однако больших успехов на музыкальном поприще Кроу так и не достиг – и в 1986 году, несмотря на отсутствие профильного образования, устроился в сиднейский театр, где прослужил два года. В это же время Кроу начал активно ходить на кастинги в кино и сериалы – и в 1990 году получил свою первую главную роль в картине «Перекресток».
После первых успешных ролей Кроу стал активно сниматься у голливудских режиссеров: на сегодняшний день его фильмография насчитывает более 70 картин. В 2000 году актер был впервые номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Свой человек», а спустя год получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль в картине «Гладиатор».
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