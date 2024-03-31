31 марта 2024, 13:35
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«Матрице» — 25. Как сейчас выглядят Нео, Тринити и Морфеус
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Киану Ривз — Нео (Томас Андерсон)
В «Матрицу» Киану Ривз пришел уже звездой — до этого он снялся в четырех десятках фильмов, включая «Адвоката дьявола», «Скорость» и «Дракулу». Но именно боевик Вачовски стал одним из самых знаковых в его карьере.
Актер снова заставил критиков и зрителей без умолку говорить о себе во второй половине 2010-х годов после выхода серии фильмов о наемном убийце Джоне Уике, каждая новая часть которой зарабатывала в прокате больше предыдущей. В общей сложности его фильмография насчитывает более 250 проектов.
В 2010 году папарацци сделал фото Ривза, жующего сэндвич, которое породило мем «Грустный Киану». Этим снимком иллюстрировали печальные ситуации, депрессию и бессмысленное ожидание. В некоторых случаях на лавочку к Ривзу «подсаживали» различных персонажей.
«Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден. У меня нет идей, почему я такой мемный, но продолжайте делать картинки про меня», — заявил Ривз в эфире «Позднего шоу» со Стивеном Кольбером.
Актер никогда не был женат: в конце 90-х актриса Дженнифер Сайм ждала от него ребенка, но девочка оказалось мертворожденной. В 2001 году Сайм погибла в автокатастрофе. В 2019 году Ривз вышел в свет с художницей Александрой Грант — сейчас ей 54 года, а Ривзу в сентябре 2024-го исполнится 60.
Керри-Энн Мосс — Тринити
За шесть лет до выхода «Матрицы» канадская актриса Керри-Энн Мосс снялась в небольшом одноименном сериале у себя на родине. Она также засветилась в популярном шоу «Спасатели Малибу». После «Матрицы: Революция» артистка активно снималась в фильмах и сериалах, но повторить успех роли Тринити не смогла.
У Кэрри-Энн Мосс есть трое детей от брака со Стивеном Ройем — два сына и дочь. Супруги женаты с 1999 года.
Лоренс Фишберн — Морфеус
Через год после выхода «Матрицы» Фишберн дебютировал как режиссер — снял фильм «Один раз в жизни». Также он известен благодаря ролям в фильмах «Миссия невыполнима – 3», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Джон Уик», «Ганнибал» и других.
Сейчас Фишберну 62 года, он продолжает сниматься и продюсирует. В начале 2024 года его утвердили на роль вампира Эмиеля Региса в четвертом сезоне «Ведьмака». Актер дважды был женат и оба раза развелся, у него есть четверо детей. Его 36-летний сын Лэнгстон также стал актером и снялся почти в 30 фильмах и сериалах («Человек-муравей и Оса», «Морская полиция: Новый Орлеан»).
Джо Пантолиано — предатель Сайфер
Роль предателя Сайфера в «Матрице» прославила Джо Пантолиано — затем он сыграл детектива Тедди в «Помни», Ральфа Сифаретто в «Клане Сопрано», Бена Уриха в «Сорвиголове» и других. Всего актер снялся в около 200 фильмах и сериалах.
В 2007 году Пантолиано признался, что около десяти лет страдал от депрессии, с которой ему помог справиться фильм «Холст». Он основал некоммерческую организацию «No Kidding, Me Too!» («Без шуток, я тоже!»), чтобы объединить представителей индустрии развлечений в просвещении общественности о психических заболеваниях. По словам актера, название происходит от ответа, который он часто слышал после того, как рассказывал о своем заболевании. Он также признался, что до постановки диагноза боролся с алкоголизмом, пищевой зависимостью, сексуальной зависимостью и пристрастием к определенных лекарственным веществам. В 2009 году Пантолиано снял документальный фильм «No Kidding, Me Too!».
С 1995 года актер живет со своей второй женой — бывшей моделью Нэнси Шеппард, у них родились четверо детей.
Маркус Чонг — оператор Тэнк
Актера Маркуса Чонга с «Матрицей» связывает не только роль улыбчивого и верного помощник Морфеуса Тэнка, но и грандиозный скандал, поставивший крест на его карьере. За съемки в фильме Чонг получил $28 тыс., а Пантолиано заявил, что ему якобы заплатили $1 млн. Несмотря на то, что роль предателя Сайфера была более существенной, Чонг почувствовал себя ущемленным из-за огромной разницы в суммах. Когда Вачовски пригласили Чонга сняться в двух продолжениях «Матрицы» с гонораром $250 тыс., он попросил минимум $500 тыс. Тогда продюсеры решили просто убрать Тэнка из сценария, а тот начал засыпать их телефонными звонками и письмами с угрозами — за это на него подали в суд.
В суде актер уверял, что ему гарантировали место в двух сиквелах «Матрицы», и обвинял Вачовски в нарушении его прав. Разбирательство закончилось не в пользу Чонга, после чего у него начались проблемы с работой. Он играл эпизодические роли в сериалах и снялся в провальном сиквеле фильма «Ворон». Свою позицию в скандале Чонг объяснил в собственном документальном фильме в 2018 году, но тот не получил должного внимания — как и его книга «The Kill Off».
Хьюго Уивинг — агент Смит
Актер Хьюго Уивинг обрел всемирную известность благодаря роли загадочного агента Смита в «Матрице» и закрепил свой успех, сыграв эльфа Элронда в экранизации фантастики Джона Толкина «Властелин Колец», снятой Питером Джексоном. Знаковыми ролями в его карьере также стали террорист V в фильме «V — значит вендетта» и Красный Череп в «Первом мстителе».
В браке с Катриной Гринвуд у актера родились двое детей. Его племянница — актриса Самара Уивинг («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»,
«Вавилон»).
Глория Фостер — Пифия
Мировая известность пришла к актрисе Глории Фостер уже в конце ее карьеры. Она сыграла Пифию в двух частях «Матрицы», но премьеру последней не застала при жизни. В третьем фильме Фостер заменила ее близкая подруга — актриса Мэри Элис.
Научно-фантастический боевик Ланы и Лилли Вачовски (на тот момент они еще не совершили трансгендерный переход и были известны как «братья Вачовски» — Лоренс и Эндрю) «Матрица» вышел в американский прокат 31 марта 1999 года. Фильм изобразил XXIII век, в котором реальность для большинства людей становится симуляцией, созданной разумными машинами. В действительности планета погружена в вечный сумрак, а города превратились в руины. В это время машины используют тепло человеческих тел как источник энергии. К борьбе повстанцев с машинами присоединяется хакер Нео, который оказывается «избранным».
Боевик вызвал большой резонанс и послужил созданию одноименной франшизы, в которую вошли еще три фильма, сборник анимационных короткометражек «Аниматрица», комиксы, компьютерные игры и аниме. Четвертый фильм серии «Матрица: Воскрешение» вышел в 2021 году.
Что стало с главными актерами оригинальной ленты через 25 лет после премьеры — в фотогалерее «Газеты.Ru».