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«Матрице» — 25. Как сейчас выглядят Нео, Тринити и Морфеус

Фильм «Матрица» вышел 25 лет назад

Научно-фантастический боевик Ланы и Лилли Вачовски (на тот момент они еще не совершили трансгендерный переход и были известны как «братья Вачовски» — Лоренс и Эндрю) «Матрица» вышел в американский прокат 31 марта 1999 года. Фильм изобразил XXIII век, в котором реальность для большинства людей становится симуляцией, созданной разумными машинами. В действительности планета погружена в вечный сумрак, а города превратились в руины. В это время машины используют тепло человеческих тел как источник энергии. К борьбе повстанцев с машинами присоединяется хакер Нео, который оказывается «избранным».

Боевик вызвал большой резонанс и послужил созданию одноименной франшизы, в которую вошли еще три фильма, сборник анимационных короткометражек «Аниматрица», комиксы, компьютерные игры и аниме. Четвертый фильм серии «Матрица: Воскрешение» вышел в 2021 году.

Что стало с главными актерами оригинальной ленты через 25 лет после премьеры — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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